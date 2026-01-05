西島秀俊拿寶可夢卡收服童星 「叔叔是皮卡丘喔」私下萌樣曝光

電影《最親愛的陌生人》由日本導演真利子哲也執導，西島秀俊、桂綸鎂主演，三人在去年金馬影展期間接受台灣媒體訪問。對於首度合作，桂綸鎂最初以為西島秀俊是個沉默內斂的人，沒想到相當健談，不吝於分享對電影的熱愛。

西島秀俊誇讚桂綸鎂的表演非常自然、寫實，甚至能幫助他進入角色，「我看到她休假的時候，也非常專心在準備角色。這讓我回想起自己曾經很想成為這樣的演員，讓我再次定下目標，以她看齊。」桂綸鎂則形容西島秀俊就像大樹般給人安心的氛圍，總是給予她信心勇敢嘗試，「我就像小孩一樣，不怕犯錯、不怕跌倒，我可以一次又一次地再嘗試，而他永遠可以把那個場景穩住，讓我有很安全的感覺。」

《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂。（圖／甲上娛樂提供）

電影中西島秀俊在育兒與工作之間拉扯，現實生活中他一回到家，兩個兒子馬上就會撲上前，他會說小孩的存在，彷彿讓他強制離開角色，「所以家人的存在對我來說非常重要，回到家，我的注意力就會完全在小孩身上，因為有孩子的存在，所以我在生活中其實很容易就能找回平衡。 」

對小孩很有一套的西島秀俊，在片場也和飾演兒子的童星艾佛瑞斯特（Everest） 打成一片，得知對方喜歡寶可夢，剛好西島秀俊有在《名偵探皮卡丘》幫皮卡丘配音，便跟小演員說：「叔叔是皮卡丘喔！」西島秀俊笑說因為兒子的關係，身上總是會有寶可夢卡牌，所兩人還會交換寶可夢卡牌。

《最親愛的陌生人》西島秀俊、桂綸鎂與片中的兒子艾佛瑞斯特培養出好感情。（圖／甲上娛樂提供）

不過此次要挑戰英文台詞，西島秀俊開拍前一個月就開始與他指導老師村松尚恩密集練習英文。桂綸鎂也再次挑戰英文演出，但她並不覺得有駕輕就熟，「還是會不斷思考角色的英文到底有多流利？哪種口音？語調要如何說才真的表達出那個意思？前期我花了滿多時間跟語言老師討論這些細節。」

聊起平常宣洩壓力的方式，西島秀俊透露自己在東京郊外的山上有間小木屋，如果想放鬆，會到該處放空，接近大自然、做料理，甚至冬天會劈柴生火，讓心靈沉澱下來，什麼事都不要去想。接著他逗趣分享：「我的小木屋周邊院子會出現猴子，還有雉雞，我們家還有一隻狗，完全就是桃太郎故事的組合。」

來到台灣的這段時間，西島秀俊笑說被餵食很多甜食，感覺有胖了一點。導演真利子哲也當時在台灣後製剪接《最親愛的陌生人》，去年一月多次為了後期工作來台，20幾歲時也曾來台旅行過，對台灣印象很好的他甚至想過未來要來台養老。桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，有機會可以到台中、台南感受不同的景色和氛圍。

《最親愛的陌生人》將於1月16日在台上映。

《最親愛的陌生人》桂綸鎂片中是操偶師，拍攝時不忘和西島秀俊、導演真利子哲也合影留念。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導