西島秀俊挑戰9成全英文台詞！ 《最親愛的陌生人》失蹤案揭婚姻醜聞

桂綸鎂（左）和西島秀俊在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。甲上娛樂提供

獲選金馬影展閉幕片的國際合製鉅作《最親愛的陌生人》，由《在車上》日本電影金像獎影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂共演。談及接演契機，西島秀俊表示自從觀賞過《失序男孩》後，便非常希望能與真利子導演合作。他坦言，《最親愛的陌生人》全片在秋冬的紐約拍攝，且有9成以上的台詞都是英語，對他而言是前所未有的全新挑戰，儘管舞台移到海外，導演依然展現其獨有的世界觀，讓他重新思考生活與存在的意義。

桂綸鎂也分享，第一次讀到劇本就深受吸引，認為作品透過象徵與哲理暗示人性的真實，那些無法言說的情感往往最接近真理。她提到在真利子導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是一次非常難忘且珍貴的經驗。

紐約實景拍攝描繪有毒關係

《最親愛的陌生人》由執導過《失序男孩》《男人真命苦》的導演真利子哲也掌鏡，全片於紐約實景拍攝，透過冷冽而寫實的影像風格，深刻描繪一段看似相愛、實則被控制的有毒親密關係。

劇情圍繞一對在紐約生活的夫妻展開，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者賢治，桂綸鎂則飾演懷抱藝術夢的華裔妻子珍。表面上一家3口過著和樂融融的生活，實則暗潮洶湧。

《最親愛的陌生人》電影海報。甲上娛樂提供

失蹤案劃開平靜日常表象

當他們年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查後，這場突如其來的災難宛如利刃劃開精心維持的日常表象，壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也逐步走向失控。

《日本時報》（The Japan Times）盛讚該片情感強烈且真切地打動觀眾。本片先後入選東京、釜山等重要國際影展，並憑藉紮實的口碑實力獲選為金馬影展閉幕片，將於2026年1月16日全台上映。



