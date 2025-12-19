西島秀俊挑戰9成英語演出 與桂綸鎂上演有毒親密關係

桂綸鎂（左）和西島秀俊在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。（甲上娛樂提供）

由《在車上》日本電影金像獎影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演《最親愛的陌生人》，先後入選東京、釜山等重要國際影展，並以口碑實力獲選金馬影展閉幕片，成為年度最受矚目的國際合拍電影之一，片商今釋出正式預告，片中西島秀俊挑戰9成以上全英語台詞，桂綸鎂接受人偶戲特訓，兩人皆呈現情緒層次豐富的突破性演出，被譽為影帝影后級的極致演技交鋒，延續金馬影展的高度關注，再次引爆影迷期待。

《最親愛的陌生人》由《失序男孩》、《男人真命苦》導演真利子哲也執導，全片於紐約實景拍攝，透過冷冽而寫實的影像風格，描繪一段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係，跨越語言與文化疆界，延續導演擅長的人性邊界描繪，透過「廢墟」意象構築城市、家庭與心靈同步崩解的多層寓言。西島秀俊與桂綸鎂在片中飾演一對定居紐約的夫妻，隨著情感裂縫逐步擴大，上演一場張力十足、步步進逼的心理對峙，《日本時報》（The Japan Times）盛讚「情感強烈真切地打動觀眾」。

談及接演契機，西島秀俊表示，自從看了《失序男孩》後便非常希望能與真利子導演合作：「《最親愛的陌生人》全片在秋冬的紐約拍攝，9成以上的台詞都是英語，對我來說是全新的挑戰。即使舞台移到海外，導演依然展現他獨有的世界觀，讓我重新思考『生活』與『存在』的意義。」桂綸鎂也分享，第一次讀到劇本就深受吸引：「作品透過象徵與哲理，隱約暗示人性的真實。那些無法言說的情感，往往最接近真理。在真利子導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是非常難忘的經驗。」

劇情圍繞一對在紐約生活的夫妻展開，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫賢治，桂綸鎂則飾演懷抱藝術夢的華裔妻子珍，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如一把利刃，劃開他們精心維持的日常表象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也逐步走向失控。《最親愛的陌生人》將於明（2026）年1月16日在台上映。

