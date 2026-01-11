西島秀俊為《陌生人》幹架零NG

由日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的電影《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，西島秀俊不僅挑戰9成以上全英語演出，更上演一鏡到底的真實互毆重頭戲，他刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG一氣呵成完成拍攝。

片中西島秀俊飾演父親「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子爆發肢體衝突，導演真利子哲也事前特別向西島秀俊說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人的本能反擊。拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍布滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用1個Take便順利完成拍攝。

桂綸鎂片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯一對一指導，開拍首日即拍攝她的操偶戲，布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」

此外，桂綸鎂也參與好友陳柏霖和YELLOW黃宣率隊在紐西蘭進行尋寶之旅的《出去一下WHAT A TRIP》，11日播出他們尋獲此行最大寶藏。在毛利部落裡度過兩天的他們，學習了毛利文化、緬懷了部落的歷史，一段百年前的慘烈戰役，讓3人不禁感傷，更令桂綸鎂難過悲慟淚流不止。

桂綸鎂回顧這趟紐西蘭之行，除了認識黃宣，更久違地與陳柏霖一同進行旅程，她感動地說：「我覺得大家都非常真誠，就像奇異果一樣，外表看起來很素朴，可是切開後很多汁、很飽滿，有很多故事可以挖掘。」