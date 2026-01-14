西島秀俊紐約狂奔尋子！攜手桂綸鎂開撕《最親愛的陌生人》 金馬影后本週六現身台北見面會

西島秀俊在《最親愛的陌生人》開著中古代步車，行駛時的刺唵吱吱聲竟是音效大師杜篤之操刀。（甲上電影提供）

當日本影帝西島秀俊在紐約街頭焦急狂奔，對上金馬影后桂綸鎂壓抑後的爆發，光是這幅畫面就足以讓影迷屏息；國際合製新片《最親愛的陌生人》本週五（1/16）全台上映，西島秀俊這次放下《在車上》的沉穩，在紐約實景中穿梭人群尋找失蹤愛兒。他直呼在紐約拍戲是「特別的體驗」，但在大銀幕上，觀眾看到的卻是一段被生活與文化差異撕裂的有毒關係。

桂綸鎂覺得西島秀俊很有安全感，在《最親愛的陌生人》對手戲逼出連自己都覺得陌生的一面。（甲上電影提供）

這部片由執導過《失序男孩》的真利子哲也操刀，將夫妻間「看似相愛、實則控制」的窒息感拍得極致。在釋出的幕後花絮中，桂綸鎂談起合作，語氣中滿是驚豔，她形容西島秀俊像大樹般給予安全感，但在對戲的火花中，卻能逼出連她都沒看過的自己：「他在表演時會帶動我，我都很驚訝剛剛有那樣的表達。」本週六（1/17）小鎂也將現身信義威秀影人見面會，親自與影迷分享那些崩潰邊緣的瞬間，已在威秀影城訂票系統開賣。

細節控絕對會注意到片中那輛「很有戲」的中古代步車，導演特別找來一台外觀危險、關後車廂都要關兩次的老車，來隱喻角色內心的失衡。更驚喜的是，電影邀請到台灣音效大師杜篤之操刀，連車子行駛時那聲「吱吱」的刺耳音效，都是刻意調教出來的真實感。西島秀俊感性表示，這不只是婚姻故事，而是關於「當日常崩解時，如何奪回自己的人生」。

西島秀俊在《最親愛的陌生人》與小童星的互動相當自然。（甲上電影提供）

製作過程簡直是一場「奇蹟」大冒險，團隊歷經疫情、日圓貶值到美國工會罷工，才終於在紐約嚴冬完成拍攝。有趣的是，真利子導演當時還去探班了同樣在紐約拍戲、由張震主演的《幸福之路》，兩個跨國劇組在異地相遇，同樣關注移民與家庭議題，被導演戲稱為「兄弟作」。《最親愛的陌生人》將於1月16日全台上映，凡於上映期間購買電影票乙張，即可兌換「原文A3簽名海報」乙張。

