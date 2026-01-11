西島秀俊紐約街頭鬥毆 《最親愛的陌生人》一鏡到底零NG

日本影帝西島秀俊主演電影《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，他不僅挑戰九成以上全英語演出，更在片中上演一鏡到底的互毆重頭戲。導演真利子哲也要求他動作呈現「笨拙卻拚命」的真實感，西島秀俊刻意收起矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG完成拍攝，精準到位的神演技讓導演讚不絕口。

片中西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發肢體衝突。導演真利子哲也事前特別向他說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人，在極端情緒下的本能反擊。

拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍布滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用一個Take便順利完成拍攝，成果讓導演直呼「完美」。

除了西島秀俊的突破演出，桂綸鎂在片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯（Blair Thomas） 一對一指導，做足角色準備。電影開拍首日即拍攝她在鏡子前與人偶共舞的關鍵場面，象徵角色在母職與藝術理想之間的拉扯。

布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」桂綸鎂也分享：「拍完那場偶戲後，我完全理解為什麼珍會如此熱愛人偶劇，那是一種無法割捨的生命狀態，很感謝導演這樣的安排。」

《最親愛的陌生人》將於1月16日在台上映，桂綸鎂也將於1月17日出席在信義威秀舉辦的影人場，詳細售票資訊將於近日公布。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導