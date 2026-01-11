西島秀俊紐約街頭「真打」上陣！《最親愛的陌生人》一鏡到底零NG打完收工

西島秀俊在《最親愛的陌生人》片中追查兒子綁架案。（圖／甲上提供）

由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的國際合製鉅作《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，西島秀俊不僅挑戰九成以上全英語演出，更在片中上演一鏡到底的「真實互毆」重頭戲。導演真利子哲也要求動作呈現「笨拙卻拼命」的真實感，西島秀俊刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG一氣呵成完成拍攝，精準到位的神演技讓導演讚不絕口。

在片中西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發肢體衝突。導演真利子哲也事前特別向他說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人，在極端情緒下的本能反擊。拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍佈滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用一個 Take 便順利完成拍攝，成果讓導演直呼「完美」，也成為片中極具代表性的「真利子式暴力美學」場面。

而桂綸鎂在片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯（Blair Thomas） 一對一指導，做足角色準備。電影開拍首日即拍攝她在鏡子前與人偶共舞的關鍵場面，象徵角色在母職與藝術理想之間的拉扯。布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」桂綸鎂也分享：「拍完那場偶戲後，我完全理解為什麼珍會如此熱愛人偶劇，那是一種無法割捨的生命狀態，很感謝導演這樣的安排。」

本片描繪一對定居紐約的夫妻，在文化差異、生活壓力與未解創傷中逐漸失衡。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如利刃，劃開他們精心維持的日常假象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也一步步走向失控。電影將於1月16日全台上映。片商也宣布1月17日在信義威秀影城舉辦《最親愛的陌生人》影人場，桂綸鎂將親臨現場，分享與西島秀俊首度合作的幕後祕辛。

《最親愛的陌生人》正式預告 YT連結 https://youtu.be/yOHNuVfp-b4

西島秀俊在片中與神祕男多尼爆發打鬥爭執。（圖／甲上提供）

西島秀俊收斂矯健身手，在《最親愛的陌生人》呈現「笨拙卻真實」的打鬥。（圖／甲上提供）

電影開拍首日即拍攝桂綸鎂表演偶戲共舞的場景。（圖／甲上提供）

