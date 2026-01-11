西島秀俊紐約街頭一鏡到底互毆零NG 桂綸鎂操偶技巧獲盛讚

西島飾演對廢墟研究著迷的學者。（甲上娛樂提供）

由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的電影《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，西島秀俊不僅挑戰9成以上全英語演出，更上演一鏡到底的「真實互毆」重頭戲。導演真利子哲也要求動作呈現「笨拙卻拼命」的真實感，西島秀俊刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG一氣呵成完成拍攝。

片中西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發肢體衝突。真利子哲也事前特別向他說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人，在極端情緒下的本能反擊。拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍佈滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用1個Take便順利完成拍攝，成果讓真利子哲也直呼「完美」。

電影開拍首日即拍攝桂綸鎂表演偶戲共舞的場景。（甲上娛樂提供）

除了西島秀俊的突破演出，桂綸鎂在片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯一對一指導，做足角色準備。電影開拍首日即拍攝她在鏡子前與人偶共舞的關鍵場面，象徵角色在母職與藝術理想之間的拉扯，布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」

