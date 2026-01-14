西島秀俊、張震「兄弟作」神巧合 互毆一鏡到底零NG

西島秀俊直呼能在紐約街頭拍戲是很特別的體驗。甲上娛樂提供



日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演的《最親愛的陌生人》明（1╱16）在台上映，該片集結台、日、美三地製作團隊共同打造，2024年於紐約開拍，巧的是，張震主演的《幸福之路》也在同時期於紐約嚴冬拍攝，導演真利子哲特地前往探班，兩個劇組皆為多語言溝通的跨文化團隊，同樣觸及移民家庭等議題，讓他笑稱宛如「兄弟作」。桂綸鎂後天也將出席信義威秀影城的影人見面會分享拍攝點滴。

真利子哲也早在2019年旅居波士頓期間便開始構思《最親愛的陌生人》劇本，歷經疫情、日圓大幅貶值、美國演員工會罷工等全球動盪，終於在2024年於紐約開拍，他感慨地說：「這一切真的就像奇蹟一樣。」

在《最親愛的陌生人》中，西島秀俊與桂綸鎂飾演一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中維持表面平衡，卻在兒子突然失蹤後全面潰堤，這段有毒親密關係也讓2人展現截然不同於過往作品的壓抑與爆發，她感謝西島秀俊總是能像大樹一樣給安全感，2人擦出的火花，連她自己都驚訝：「他在表演時會帶動我，我自己都驚訝剛剛有這樣的表達。」

西島秀俊在片中上演一鏡到底的「真實互毆」重頭戲，因真利子哲也要求動作呈現「笨拙卻拚命」的真實感，他刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，當晚正值紐約寒冬且地面布滿雨水，因安全考量無法多拍，沒想到他在高度壓力下竟僅用一個 Take 便完成拍攝，成果讓導演直呼「完美」。

另一個引起討論的亮點則是西島秀俊駕駛老車戲碼，真利子哲也透露拍攝時實際使用的是中古車，外觀看起來相當「危險」，行駛時發出的「吱吱聲」其實是後期加上的音效，而片中每次關後車廂都要關2次則是刻意設計的細節，用來強調這台車真的「不好用」，也呼應角色內心的卡關與失衡。

片中西島秀俊多次現身街頭狂奔，焦急尋找失蹤的兒子，大量駕車戲碼也再度喚起觀眾對他《在車上》中留下的深刻印象，他笑說：「能在紐約街頭拍戲是很特別的體驗，真的非常樂在其中。」

