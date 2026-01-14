西島秀俊《最親愛的陌生人》再度「在車上」！與張震巧合同期紐約拍攝

西島秀俊主演《最親愛的陌生人》將於本週五在台上映。（圖／甲上提供）

由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的國際合製電影《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，西島秀俊多次現身街頭狂奔、穿梭人群，焦急尋找失蹤的年幼兒子，同時有大量駕車戲碼，再度喚起觀眾對他《在車上》中留下的深刻印象，西島秀俊笑說：「能在紐約街頭拍戲是很特別的體驗，真的非常樂在其中！」而他與桂綸鎂的極致演技交鋒，也引爆影迷期待！

西島秀俊（左）與桂綸鎂飾演的夫妻，在長年壓抑與失衡中逐漸崩解。（圖／甲上提供）

在《最親愛的陌生人》中，西島秀俊與桂綸鎂飾演一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中維持表面平衡，卻在兒子突然失蹤後全面潰堤。本片描繪的是一段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係，也讓西島秀俊與桂綸鎂展現截然不同於過往作品的壓抑與爆發。桂綸鎂感謝西島秀俊總是能像大樹一樣給他安全感，兩人合作擦出的火花，連她自己都驚訝：「他在表演時會帶動我，我自己都驚訝剛剛有這樣的表達。」

西島秀俊新作《最親愛的陌生人》有大量駕車戲碼，再度喚起觀眾對他《在車上》中留下的深刻印象。（圖／甲上提供）

談及作品主題，西島秀俊分享，這不只是一部關於家庭或婚姻的電影，而是在問：「當理所當然的日常崩解時，要如何重新奪回自己的人生？」他也希望觀眾能透過這部電影，感受到即使身處困境，仍然存在的一絲希望。

片中另一個引起討論的亮點，則是西島秀俊駕駛老車戲碼。真利子導演透露，拍攝時實際使用的是一輛中古車，外觀看起來相當「危險」，但還是能完整撐過整個拍攝期。車子行駛時發出的「吱吱聲」，其實是後期特別加上的音效，並與台灣音效大師杜篤之討論調整，讓聲音聽起來更加真實；而片中每次關後車廂都要關兩次，則是刻意設計的細節，用來強調這台車真的「不好用」，也呼應角色內心的卡關與失衡。

西島秀俊在片中帶著兒子到學校上班，沒想到兒子竟離奇失蹤。（圖／甲上提供）

《最親愛的陌生人》集結台、日、美三地製作團隊共同打造。真利子哲也導演早在2019年旅居波士頓期間便開始構思劇本，歷經疫情、日圓大幅貶值、美國演員工會罷工等全球動盪，終於在2024年於紐約開拍，導演感慨地說：「這一切真的就像奇蹟一樣。」巧合的是，張震主演、勞埃德李崔編導的電影《幸福之路》也在同時期於紐約嚴冬拍攝。真利子導演特地前往探班，兩個劇組皆為多語言溝通的跨文化團隊，同樣觸及移民家庭等議題，兩部作品宛如「兄弟作」。

桂綸鎂在片中替父母顧店時遭搶劫，緊張地保護著兒子。（圖／甲上提供）

本片描述日本籍丈夫賢治（西島秀俊 飾）與華裔妻子珍（桂綸鎂 飾），表面維持理性體面的婚姻生活，卻在長年壓抑與失衡中逐漸崩解；當兒子失蹤、警方介入調查，被掩蓋的怒火與祕密接連浮現。桂綸鎂將於本週六（17日）在信義威秀影城現身《最親愛的陌生人》影人見面會，《最親愛的陌生人》將於1月16日全台上映。

