西島秀俊、桂綸鎂異國婚姻遇兒子失蹤危機 9成英文台詞挑戰演技

桂綸鎂（左）和西島秀俊在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，表面上一家三口和樂融融，實則暗潮洶湧。（甲上提供）

獲選金馬影展閉幕片的國際合製電影《最親愛的陌生人》，由《在車上》日本電影金像獎影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演，確定將於2026年1月16日全台上映。西島秀俊挑戰超過9成全英語台詞，桂綸鎂則為角色接受人偶戲特訓，兩人皆展現前所未見的表演層次，被譽為影帝影后級的極致對戲，再度延續金馬影展累積的高度關注。

《最親愛的陌生人》由《失序男孩》、《男人真命苦》導演真利子哲也執導，全片於紐約實景拍攝，以冷冽寫實的影像語言，描繪一段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係。片中西島秀俊與桂綸鎂飾演一對定居紐約的夫妻，隨著情感裂縫逐漸擴大，兩人展開步步進逼的心理對峙。《日本時報》（The

Japan Times）盛讚電影情感真切而強烈，能直擊觀眾內心。作品先後入選東京、釜山等多個重要國際影展，最終以口碑實力獲選金馬影展閉幕片，成為年度最受矚目的國際合拍作品之一。

西島秀俊在《最親愛的陌生人》飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫賢治。（甲上提供）

談到接演原因，西島秀俊表示，從觀看《失序男孩》後便一直期待與真利子哲也合作，「這次在秋冬的紐約拍攝，9成以上台詞都是英語，對我來說是全新的挑戰，但即使舞台移到海外，導演依然展現他獨有的世界觀，讓我重新思考生活與存在的意義。」

桂綸鎂也分享，首次閱讀劇本就深受吸引，認為作品透過象徵與哲理，隱約指向人性的真實，「那些說不出口的情感，往往最接近真理。在導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是非常難忘的經驗。」

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》片中因年幼兒子突然失蹤而焦急不已。（甲上提供）

集結台灣、日本與美國製作團隊的《最親愛的陌生人》，跨越語言與文化疆界，延續真利子哲也擅長描繪的人性邊界，透過「廢墟」意象構築城市、家庭與心靈同步崩解的多層寓言。電影將於2026年1月16日全台上映，更多相關資訊可關注甲上娛樂官方社群平台。

