西島秀俊、桂綸鎂《最親愛的陌生人》 演技極致交鋒

記者王丹荷／綜合報導

由日本電影金像獎影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂共演的《最親愛的陌生人》，全片於紐約實景拍攝，透過冷冽而寫實的影像風格，描繪1段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係。西島秀俊片中挑戰9成以上全英語台詞，桂綸鎂接受人偶戲特訓，2人皆呈現情緒層次豐富的突破性演出，被譽為影帝影后級的極致演技交鋒。

《最親愛的陌生人》由《失序男孩》、《男人真命苦》導演真利子哲也執導，談及接演契機，西島秀俊表示，自從看了《失序男孩》後便非常希望能與真利子導演合作：「《最親愛的陌生人》全片在秋冬的紐約拍攝，9成以上的台詞都是英語，對我來說是全新的挑戰。即使舞台移到海外，導演依然展現他獨有的世界觀，讓我重新思考『生活』與『存在』的意義。」

桂綸鎂也分享，第1次讀到劇本就深受吸引：「作品透過象徵與哲理，隱約暗示人性的真實。那些無法言說的情感，往往最接近真理。在真利子導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是非常難忘的經驗。」

《最親愛的陌生人》劇情圍繞1對在紐約生活的夫妻展開，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫賢治，桂綸鎂則飾演懷抱藝術夢的華裔妻子珍，表面上1家3口和樂融融，實則暗潮洶湧。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如1把利刃，劃開他們精心維持的日常表象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也逐步走向失控。

桂綸鎂（左）、西島秀俊（右）在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，表面上1家3口和樂融融，實則暗潮洶湧。（甲上娛樂提供）

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》中因年幼兒子突然失蹤焦急不已。（甲上娛樂提供）

《最親愛的陌生人》西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的日本籍學者丈夫。（甲上娛樂提供）