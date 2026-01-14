西島秀俊「陌生人」濕冷寒冬拍攝 扭打戲一鏡完成

（中央社記者王心妤台北14日電）日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演「最親愛的陌生人」，西島秀俊表示，能在紐約街頭拍戲是難得體驗，尤其一場低溫雨後對打戲時間緊迫，幸虧只拍一次就達到導演要求。

電影「最親愛的陌生人」由日本導演真利子哲也編導，西島秀俊與桂綸鎂飾演一對定居美國紐約的夫妻，長年面對文化、生活差異，2人感情在兒子失蹤後全面潰堤。

西島秀俊表示，這不只是家庭或婚姻電影，也在討論當日常生活崩毀時，要如何重新找回自己的人生，期待觀眾感受到即使身處困境，仍會存在一絲希望。

西島秀俊片中追查兒子下落時，有一場與神秘男子的對打戲。真利子哲也表示，這場戲並非炫技式對打，而是2人都不擅長打架，呈現情緒緊繃的本能反擊。拍攝當天是寒冬且下著雨，雖然拍攝當下雨已停，但考慮到安全，沒有太多時間能重拍，西島秀俊一次就完成，讓真利子哲也稱讚演出「完美」，這也成為電影的高潮戲。

「最親愛的陌生人」將於16日全台上映。（編輯：張雅淨）1150114