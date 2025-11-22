西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。
首個亮點是海外頒獎人，日本影帝西島秀俊除了新片「最親愛的陌生人」是今年影展閉幕片，他也將跟片中的太太桂綸鎂一起頒出最佳男主角獎，可惜的是西島秀俊原本將跟知名遊戲製作人好友小島秀夫一起走紅毯，但小島秀夫因染上A流無法來台，粉絲此次雖無緣見到2人合體，但小島秀夫承諾將會再來台，相信未來值得期待。
第2個亮點同樣落在頒獎人，7影后包含翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩等人將頒獎，金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松，將揭曉最佳劇情片，而「孤味」的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳3姊妹，將為銀幕上的母親陳淑芳獻上「終身成就獎」；林嘉欣將帶領「美國女孩」2名女兒方郁婷、林品彤頒獎，也替再度角逐影后的方郁婷加油打氣。
第3個亮點是典禮不設主持人，嘻哈團體頑童MJ116將開場呈現片場熱血；李竺芯的歌聲回顧過往，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希唱出電影無限未來；兩度獲提名金馬獎最佳女主角的王淨則獻聲念出入圍者名單。
第4個亮點是演出橋段，歌后戴佩妮將演唱電影「地母」主題曲「布秧」，告五人演唱電影「有病才會喜歡你」的「我天生－有病版」，9m88則演唱電影「大濛」的「大濛的暗眠」，預計都將帶來精彩演出。
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬獎與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。（編輯：李亨山）1141122
其他人也在看
金馬62／張孝全三度入圍金馬影帝 張震拚第2座獎盃
金馬62／張孝全三度入圍金馬影帝 張震拚第2座獎盃EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
觀影「大濛」挺本土！賴清德：大家有沒有注意到台南人周子瑜要回來了
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影「大濛」以白色恐怖為背景入圍11項大獎，賴清德總統21日晚間特地到電影院觀影，表達對國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
金馬62懶人包／頒獎嘉賓、表演節目、直播平台一次看
金馬62懶人包／頒獎嘉賓、表演節目、直播平台一次看EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。鏡報 ・ 8 小時前
金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 入圍亮點、轉播時間、平台一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，這場華語影壇的年度盛事不僅匯聚了頂尖電影工作者，更因多部話題之作的強勢入圍而備受矚目。鏡報 ・ 8 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 7 小時前
藝人閃兵案最新！ 衛福部：最快二週內實地查核「三醫院」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣演藝圈爆發一連串男星「閃兵」事件，連帶負責複檢的三家指定醫院，包括：三軍總醫院、台大醫院以及台北榮總，也被質疑有沒有內神通外鬼。衛生福利部今（21）日表示，11月14日已再度行文台北市衛生局，在收到醫院提供書面資料之外，將再安排專家前往實地查核，以釐清究竟有沒有「不實診斷書」或「不實病歷記載」等違規行為，最快二週...匯流新聞網 ・ 1 天前
金馬獎星光閃 李安西島秀俊頒獎
第62屆金馬獎今（22日）將在台北流行音樂中心舉辦，今年未設主持人，由兩度提名女主角的王淨配音，朗誦所有入圍者名單，將時間獻給得獎者及電影人；星光主持人由「紅毯女王」楊千霈第16次擔任，她率領彭千祐、徐鈞浩一同在星光上歡迎電影人。中時新聞網 ・ 11 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 5 小時前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 8 小時前
蔣萬安：輝達透露正在籌備台灣子公司 (圖)
輝達台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安（左）20日表示，目前已進入與新壽簽署合意終止契約協議的最後階段，同時進行取回土地後及設定地上權的前期準備工作，且輝達代表也透露已在進行設立台灣子公司相關作業，雙方相約最快民國115年農曆年前能簽約。中央社 ・ 1 天前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 4 小時前
CBMC台灣年會城市論壇 蔣萬安出席（2） (圖)
2025年CBMC台灣年會城市論壇22日上午於台北南港萬怡酒店舉行，台北市長蔣萬安（圖）受邀出席並發表演說談論如何打造台北市科技廊道。中央社 ・ 4 小時前
高市早苗在日本政治光譜脫穎而出！張景森點出「意志貫徹型」領導風格有「3核心能力」：給台灣政治領導提供建設性啟發
張景森說，「任何意志堅強的政治家在面對複雜的利害調整時，都無法避免協調上的課題，如何取得平衡，是高市首相統治力試金石」！放言 Fount Media ・ 4 小時前
美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。中央社 ・ 3 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 16 小時前
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。中央社 ・ 4 小時前
高雄山坡棄置數百噸垃圾 岡山區里長父子遭聲押
（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。中央社 ・ 20 小時前
高雄山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機遭裁押
（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋檢日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，昨天再聲押岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人獲准。中央社 ・ 5 小時前
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 5 小時前