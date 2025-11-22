西島秀俊+7影后 頒獎典禮亮點多

西島秀俊是今年金馬獎最大亮點，他在星光大道上帥氣留影。（中央社）

本報綜合報導

第62屆金馬獎22日晚間在北流頒獎，今年報名影片共計593部，入圍最多獎項的電影為「大濛」，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等11項；「左撇子女孩」入圍9項，包括最佳劇情片、最佳男配角、最佳女配角2位；頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，共有七位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身。

戴佩妮以一襲刺繡長禮服華麗亮相，並且演唱電影「地母」主題曲「布秧」獲最佳原創電影歌曲的歌手。 （中央社）

今年金馬獎最大亮點是海外頒獎人，日本影帝西島秀俊除了新片「最親愛的陌生人」是今年影展閉幕片，他也將跟片中的太太桂綸鎂一起頒出最佳男主角獎，可惜的是西島秀俊原本將跟知名遊戲製作人好友小島秀夫一起走紅毯，小島秀夫因染上A流無法來台，粉絲此次雖無緣見到2人合體，但小島秀夫承諾將會再來台，未來值得期待。

定居日本的影后翁倩玉出席擔任頒獎嘉賓。（中央社）

第2個亮點同樣落在頒獎人，七影后包含翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩等人將頒獎，金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松，將揭曉最佳劇情片，而「孤味」的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳3姊妹，將為銀幕上的母親陳淑芳獻上「終身成就獎」；林嘉欣將帶領「美國女孩」2名女兒方郁婷、林品彤頒獎，也替再度角逐影后的方郁婷加油打氣。

擔任頒獎嘉賓的影后楊貴媚以桃紅色主調禮服展現青春氣息。（中央社）

第3個亮點是典禮不設主持人，嘻哈團體頑童MJ116將開場呈現片場熱血；李竺芯的歌聲回顧過往，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希唱出電影無限未來；兩度獲提名金馬獎最佳女主角的王淨則獻聲念出入圍者名單。

第4個亮點是演出橋段，歌后戴佩妮將演唱電影「地母」主題曲「布秧」，告五人演唱電影「有病才會喜歡你」的「我天生－有病版」，9m88則演唱電影「大濛」的「大濛的暗眠」，預計都將帶來精彩演出。