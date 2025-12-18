西島秀俊9成英語尬戲桂綸鎂 揭有毒親密關係「全新挑戰」

桂綸鎂（左）和西島秀俊（右）在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，表面上一家3口和樂融融，實則暗潮洶湧。甲上娛樂提供



日本電影金像獎影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演的《最親愛的陌生人》今（12╱18）釋出正式預告揭開有毒親密關係，他們飾演一對定居紐約的夫妻，隨著情感裂縫逐步擴大，上演一場張力十足、步步進逼的心理對峙，他挑戰9成以上全英語台詞，她則接受人偶戲特訓，2人皆有突破性演出。

《最親愛的陌生人》由《失序男孩》、《男人真命苦》導演真利子哲也執導，先後入選東京、釜山等國際影展，並獲選金馬影展閉幕片，談及接演契機，西島秀俊表示是被《失序男孩》圈粉，「《最親愛的陌生人》全片在秋冬的紐約拍攝，9成以上的台詞都是英語，對我來說是全新的挑戰。即使舞台移到海外，導演依然展現他獨有的世界觀，讓我重新思考『生活』與『存在』的意義」。

而桂綸鎂第1次讀到劇本就深受吸引，「作品透過象徵與哲理，隱約暗示人性的真實。那些無法言說的情感，往往最接近真理。在真利子導演溫柔而堅定的引導下，能與專業又紳士的西島先生合作，是非常難忘的經驗」。《最親愛的陌生人》明年1月16日在台上映。

