西市場遇見新時尚 台南時尚週呈現不同時尚派對

南應大時尚與視傳系學生團隊於台南時尚週，在中西區西市場透過動態展演，呈現不同時尚派對。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大時尚設計系與視傳系攜手台南市皮革製品商業同業公會，舉辦「光‧啟府城」二０二五台南時尚週，學生在歷史悠久的台南市中西區西市場（大菜市）透過動態展演，呈現不同時尚派對，成功為西市場夜間帶來一股嶄新的視覺力量與時尚光影。

活動以「時尚 × 城市 × 場域」為主軸，會場巧妙融合攤位、廊道與建築文化語彙，使傳統空間在光影、視覺、音樂與設計作品的交織下，呈現獨特的城市新樣貌。夜間的時尚展演為活動掀起更大的浪潮，南應大時尚系一一五級畢業動態成果展演，以「共振浪潮」為主題，學生應用永續材料、創意皮革、手作再造與城市紋理為靈感創作，展出多件具原創性的時尚作品。

中央廊道搖身變成伸展舞台，模特兒穿梭其間，讓觀眾沉浸於市場的歷史氛圍與當代創意的碰撞之中，宛如置身古都城市文化劇場般震撼。台南市文化局長黃雅玲也蒞臨時尚展演會場鼓勵學生，並期許學生們的作品能在各項設計競賽展演中獲得好成績。

時尚週活動結合古蹟場域魅力與青年創意美學，兩天展期吸引大量市民與遊客到場參觀，更帶動市場周邊商圈人潮，顯示設計教育與地方文化場域合作的實際成效。

南應設計學院長、時尚系主任范靜媛表示，非常感謝台南市經發局的支持，及台南市皮革公會的協力與邀請，讓學生能走出校園，在城市的真實場域中展現創作成果。西市場承載府城歲月，而學生的作品象徵新一代的能量，兩者結合所產生的火花，不僅為城市注入新的想像，也深化學生對在地文化的理解與責任。