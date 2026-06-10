西拉雅今夏最萌移動打卡景點 韓籍啦啦隊員Mingo開箱

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〔記者吳俊鋒／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處本月推出超人氣限定活動「灰熊熊帶路．出發仙境趣」，並精心佈置灰熊熊主題專車，可愛指數破表，由知名的韓籍啦啦隊員Mingo(朴旻曙)開箱，邀請大家搭乘今年夏天最萌的移動打卡景點，來趟療癒之行。

配合今夏最萌移動打卡景點初登場，本月13日起每逢週末，只要搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，就能獲得限量「灰熊熊磁鐵夾」1份，數量有限、送完為止。Mingo搶先開箱的主題專車，車內從地板到天花板，全被灰熊熊攻佔，一上車就少女心大爆發，讓人直呼「真的太可愛了」。

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西拉雅國家風景區管理處處長許主龍說，希望旅客從上車開始，就能感受到旅行的驚喜與樂趣，車內融合官田菱角、西拉雅森活節熱氣球，以及關子嶺溫泉、甕仔雞等在地元素，用最可愛的方式，彷彿讓旅客玩遍西拉雅國家風景區。

Mingo也將實際搭乘關子嶺線，走訪沿線特色景點，並透過YouTube影片與粉絲分享旅程，影片上架後將公開專屬折扣碼，邀請大家一起買套票、一起搭乘、一起被灰熊熊療癒；今夏不用人擠人塞車，也不用煩惱找停車位，只要上專車，就能一路玩遍西拉雅國家風景區人氣景點。

除了限定主題專車之外，西拉雅風管處今年6月同步推出系列超值套票，從親子行、閨蜜遊到一人輕旅等都有，選擇多樣。其中「擁抱田園微光-溫馨焢窯雙日遊」原價9180元，限時只要8399元，現省781元，包含家庭房住宿、早餐4客、焢窯套組，適合親子家庭出遊同樂。「恰恰好的午後－菱波一日小旅行」則主打一人輕旅，上午可至尖山埤渡假村放鬆散心，下午再到隆田品嚐美味可頌，只要369元就能享受愜意滿分的療癒之行。

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