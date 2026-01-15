西拉雅全新吉祥物 灰熊熊 Mud Bear療癒亮相

記者李佩玲／綜合報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今（15）日宣布推出全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」，以西拉雅國家風景區的關子嶺泥漿溫泉與水火同源為靈感，將泥漿溫泉與臺灣黑熊相結合，並在頭頂加上象徵水火同源的火焰，展現可愛Q萌的西拉雅特色。

西拉雅管理處說明，誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊Mud Bear」，個性耿直憨厚，對所有事情都充滿熱情，而頭頂上的火焰更是他生命力的象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨著他的情緒變化展現出不同的動態。關子嶺桶仔雞是他最愛的美食，他最喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，性格就像泥漿溫泉一樣溫潤體貼，是位十足的大暖男。灰熊熊也特別拍攝宣傳MV，化身專業觀光導遊，穿梭西拉雅各大知名景點，邀約大家跟著他的腳步一起踏上充滿驚喜的西拉雅探險旅程。

為慶祝灰熊熊的誕生，西拉雅官田遊客中心即日起將販售一系列灰熊熊限定周邊產品，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽必備的袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，且購買1項文創商品，還贈送1次拍貼機體驗，讓民眾於官田遊客中心留下最美的時刻。

西拉雅管理處長許主龍表示，灰熊熊的登場不僅是代表關子嶺泥漿溫泉的魅力，更是整個西拉雅國家風景區的熱情縮影，歡迎民眾跟著灰熊熊的超萌腳步，從官田遊客中心出發，一路玩遍風景區內的自然風光與人文美景，與灰熊熊一起在西拉雅創造最溫暖、最療癒的旅遊回憶。

西拉雅全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」療癒亮相。（西拉雅管理處提供）

西拉雅管理處邀民眾與灰熊熊一起在西拉雅創造最溫暖、最療癒的旅遊回憶。（西拉雅管理處提供）

為慶祝灰熊熊的誕生，官田遊客中心即日起將販售一系列灰熊熊限定周邊產品。（西拉雅管理處提供）