西拉雅吉祥物新萌主 「灰熊熊 Mud Bear」療癒亮相

西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」賣萌亮相。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」，今天(15日)賣萌亮相，以白河關子嶺泥漿溫泉與水火同源為核心靈感，特別將泥漿溫泉與台灣黑熊結合，並在頭頂加上象徵水火同源的火焰，完美展現可愛Q萌的西拉雅特色。

為慶祝灰熊熊的誕生，西拉雅官田遊客中心即日起販售一系列灰熊熊限定周邊產品，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽必備的袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，讓喜愛的遊客將這份溫暖陪伴帶回家，更加碼即日起購買1項文創商品，即贈送1次拍貼機體驗，讓民眾在官田遊客中心留下最美的時刻。

廣告 廣告

西拉雅管理處處長許主龍說，誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊 Mud Bear」，個性耿直憨厚，對所有事情都充滿熱情，而他頭頂上的火焰更是他生命力的象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨著他的情緒變化展現出不同的動態。關子嶺桶仔雞更是他最愛的美食，他最喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，性格就像泥漿溫泉一樣溫潤體貼，是位十足的大暖男。

西拉雅管理處並為灰熊熊特別拍攝專屬宣傳MV，化身專業觀光導遊，在西拉雅主題曲輕快旋律中，以憨萌的姿態穿梭西拉雅各大知名景點，展現他熱愛在地生活的一面，熱情地邀約大家放下繁忙的步調，跟著他的腳步一起踏上西拉雅探險旅程。

許主龍表示，灰熊熊未來將積極參與各項觀光推廣活動，觀光團體均可向西拉雅管理處提出出席申請，讓這位療癒萌主為活動增添無限歡樂與元氣，歡迎遊客跟著「灰熊熊 Mud Bear」的超萌腳步，一起在西拉雅創造最溫暖、最療癒的旅遊回憶。

購買1項文創商品，即贈送1次拍貼機體驗。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

獨家》核三廠長交接揭「再運轉」期程 2年內提安檢報告申請重啟

