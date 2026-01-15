西拉雅國家風景區推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」

▲交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處正式推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」，為風景區注入嶄新活力。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處正式推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」，以西拉雅國家風景區最具代表性的關子嶺泥漿溫泉與水火同源為創作靈感，巧妙結合泥漿溫泉意象與臺灣黑熊形象，並於頭頂設計象徵水火同源的火焰元素，展現專屬西拉雅的可愛Q萌特色，為風景區注入嶄新活力。

為慶祝「灰熊熊 Mud Bear」誕生，西拉雅官田遊客中心即日起販售一系列灰熊熊限定周邊商品，包括觸感柔軟、溫暖療癒的暖手抱枕、戶外遮陽必備袖套，以及能帶來放鬆感受的音樂玩偶等，邀請遊客將這份專屬西拉雅的溫暖陪伴帶回家。另特別加碼回饋，即日起凡購買任一項文創商品，即可免費體驗拍貼機一次，讓民眾在官田遊客中心留下最美好、最可愛的旅遊紀念。

誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊 Mud Bear」，個性耿直憨厚、熱情滿滿，頭頂上的火焰象徵著旺盛的生命力與滿滿元氣，並會隨著情緒變化展現不同的動態。關子嶺桶仔雞是他最愛的美食，而他最享受的時光，則是悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿溫泉中休息，溫潤體貼的性格就如同泥漿溫泉一般，是西拉雅公認的「大暖男」。

為更生動地帶領民眾認識仙境西拉雅之美，灰熊熊也特別拍攝專屬宣傳MV，化身專業觀光導遊，在輕快的西拉雅主題曲旋律中，以憨萌姿態穿梭於風景區各大知名景點，展現他熱愛在地生活的一面，並熱情邀請大家放慢步調，跟著他的腳步展開一段充滿驚喜的西拉雅探險旅程。不論是欣賞壯闊的水庫風光，或是體驗關子嶺泥漿溫泉的療癒魅力，灰熊熊都是旅途中最貼心、最可靠的嚮導。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，灰熊熊未來將積極參與各項觀光推廣及親善活動，相關單位若有活動合作或出席需求，皆可向西拉雅管理處提出申請，讓這位療癒萌主為活動現場增添歡樂與元氣。灰熊熊的登場不僅象徵關子嶺泥漿溫泉的獨特魅力，更是整個西拉雅國家風景區熱情與溫度的縮影。西拉雅管理處誠摯邀請民眾跟著「灰熊熊 Mud Bear」的超萌腳步，從官田遊客中心出發，一路玩遍風景區內的自然風光與人文美景，與灰熊熊一同創造最溫暖、最療癒的西拉雅旅遊回憶。