西拉雅國際同濟會及南市崑山科大校友會寒冬送暖被 助力弱勢家庭安心過冬

▲西拉雅國際同濟會攜手南市崑山科大校友會寒冬送暖被，走進社區助力弱勢家庭安心過冬。（記者李嘉祥攝）

西拉雅國際同濟會延續去年送暖承諾，今年再度攜手台南市崑山科大校友會，3日走進北七股於中寮里活動中心辦理「寒冬送暖被」關懷行動，將溫暖送到95 戶弱勢家庭手中；市議員陳昆和、昆和之友會理事長陳中正、三股里長黃仙立、溪南里長黃郁智、金唐殿上元燈慈善會榮譽會長吳學忠及陳亭妃立委服務處代表等均到場關心弱勢住戶；在志工引導與陪伴下，受贈長輩與住戶依序領取物資，西拉雅同濟會也安排吳東寶會兄以薩克斯風演奏溫暖樂曲，為寒冬中的關懷行動增添更多人情味與感動。

這項行動延續去年於南七股進行的送暖計畫，去年在七股區三股里長黃仙立及南市議員陳昆和服務處副主任黃三易協助與牽線下，促成送暖行動走進地方，今年則持續深化關懷，將服務範圍延伸至中、北七股地區，讓溫暖一年接著一年延續，由七股區公所協助提供實際有需求的住戶名單，經與里長確認後，發放對象涵蓋中七股及北七股地區低收入戶與獨居長者，每戶發放棉被一床，期盼能在寒冬中減輕弱勢家庭的經濟負擔，帶來一份安心與溫暖。

陳昆和議員表示，歲末寒冬中最需要的往往不只是厚被，更是一份被記得、被關心的溫度，對西拉雅國際同濟會與台南市崑山科大校友會長期深耕地方、持續以實際行動關懷弱勢家庭，表達高度肯定，強調從南到北不是一時的活動，而是一份說到做到的陪伴，這樣穩定而溫柔的公益力量，正是社會最需要的正能量，感謝多方情義與協力完成送暖行動，展現民間團體、企業與地方力量合作力量，也感謝正億寢具董事長吳松儒情義相挺，以棉被公益價格支持此次行動，讓有限資源得以發揮更大效益，實際照顧到更多需要幫助的家庭，也期盼透過行動累積善的循環，也讓更多人願意加入，一起把溫暖傳遞出去。

七股區長李佳隆代表黃偉哲市長向主辦單位與所有參與單位致意，肯定西拉雅國際同濟會、台南市崑山科大校友會及各界善心人士秉持取之於社會、用之於社會的慈悲心，將溫暖送到七股區，關懷弱勢家庭與獨居長者，樹立地方公益良好典範，也期盼拋磚引玉吸引更多社會資源持續投入偏鄉與弱勢族群。

西拉雅國際同濟會長紀培心說，公益不在形式大小，而在是否真正走進需要，一床棉被或許無法解決所有困難，卻能在寒冷的日子裡帶來實在的安心；台南市崑山科大校友會理事長黃建欣也分享，校友會將持續把凝聚的力量轉化為實際行動，陪伴社區、回饋社會，未來會持續關注地方需求，讓這份善意在社區之間慢慢累積，向更多需要的角落延伸、持續發光。