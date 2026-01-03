西拉雅國際同濟會攜手崑科大校友會送暖 伴弱勢家庭安心過冬

西拉雅國際同濟會三日攜手台南市崑山科大校友會寒冬送暖被，陪伴弱勢家庭安心過冬。（西拉雅國際同濟會提供）

記者蔣謙正／台南報導

歲末寒冬，冷風中最需要的，往往不只是厚被，更是一份被記得、被關心的溫度。西拉雅國際同濟會延續去年的送暖承諾，今年再度攜手台南市崑山科大校友會，三日走進北七股，在中寮里活動中心辦理「寒冬送暖被」關懷行動，實際走入社區，將溫暖送到九十五戶弱勢家庭手中。市議員陳昆和亦親自到場關懷致意，對西拉雅國際同濟會與崑山科大校友會長期深耕地方、持續以實際行動關懷弱勢家庭，表達高度肯定。

這項行動延續去年於南七股進行的送暖計畫，從南到北，不是一時的活動，而是一份說到做到的陪伴。主辦單位回顧，去年在三股里里長黃仙立及陳昆和議員服務處黃三易副主任的協助與牽線下，促成送暖行動走進地方；今年則持續深化關懷，將服務範圍延伸至中、北七股地區，讓溫暖一年接著一年延續。

本次活動在七股區公所協助下，提供實際有需求的住戶名單，並與在地里長共同確認，發放對象涵蓋中七股及北七股地區低收入戶與獨居長者，每戶發放棉被一床，期盼能在寒冬中減輕弱勢家庭的經濟負擔，帶來一份安心與溫暖。

本次寒冬送暖行動，在多方情義與協力支持下順利完成，也展現民間團體、企業與地方力量攜手合作的溫暖力量。主辦單位特別感謝正億寢具董事長吳松儒情義相挺，以棉被公益價格支持本次行動，讓有限資源得以發揮更大效益，實際照顧到更多需要幫助的家庭。

西拉雅國際同濟會攜手台南市崑山科大校友會前往七股中寮里活動中心辦理「寒冬送暖被」關懷行動。（西拉雅國際同濟會提供）

活動中亦有多位關心地方與公益事務的貴賓到場支持，包括昆和之友會理事長陳中正、三股里里長黃仙立、溪南里里長黃郁智、金唐殿上元燈慈善會榮譽會長吳學忠，以及陳亭妃立委服務處黃秘書等人，親自到場關心弱勢住戶，為活動注入更多溫暖與鼓勵。

市議員陳昆和表示，這樣穩定而溫柔的公益力量，正是社會最需要的正能量，透過一次次實際行動累積善的循環，也讓更多人願意加入，一起把溫暖傳遞出去。

七股區區長李佳隆到場代表黃偉哲市長向主辦單位與所有參與單位致上最高的感謝之意。李區長表示，感謝西拉雅國際同濟會、崑山科大校友會及各界善心人士秉持取之於社會、用之於社會的慈悲心，將溫暖送到七股區，關懷弱勢家庭與獨居長者，讓他們在寒冷季節感受到社會的溫暖，實為地方公益的良好典範，也期盼藉此拋磚引玉，吸引更多社會資源持續投入偏鄉與弱勢族群。