西拉雅官田遊客中心 改造完成

▲西拉雅國家風管處官田遊客中心改造完成以全新品牌故事重啟，並舉辦對談活動，呼應成為地方品牌共同創作平台與產業對話場域重要定位。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心改造完成昨（二十五）日舉行開幕茶會，無制設計主理人吳玗恆、策展人王騰崇、科技藝術策展人周杰璁、曾獲米其林肯定的張皓福老師及台灣觀光策略發展協會理事長吳兆益等各領域代表出席：另也規劃大師對談，透過二階段主題分享，從空間與敘事創作及台灣觀光產業趨勢與遊客中心未來功能兩大面向切入，呼應官田遊客中心作為地方品牌共同創作平台與產業對話場域重要定位，並成為仙境西拉雅旅遊文化轉譯關鍵角色。

西拉雅管理處長許主龍表示，遊客中心是旅客進入目的地的第一扇門，過去多以導覽解說與資訊提供為主；官田遊客中心重新整修以「觀光產業與地方生態和文化」為主軸，除更新導覽設施，也重新定義遊客中心角色，串聯西拉雅五庫－烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫，以及水利歷史與農產文化特色結合地方產業與周邊重要旅遊資源，強化作為南區觀光圈重要門戶與旅客深度遊程起點的角色。

許主龍處長指出，官田遊客中心整體環境設計與空間打造邀請獲得多次國際獎項肯定的無制設計，搭配科技運用與五感體驗，重新演繹遊客中心品牌核心與多元服務價值，讓遊客中心不再只是旅客詢問資訊據點，而是結合品牌體驗、文化展覽、地方產業推廣與跨域交流平台的重要樞紐，也象徵西拉雅觀光推動邁入新觀光整合行銷時代。

許主龍處長說明官田遊客中心另一主題亮點－依展覽與活動需求調整的彈性展示空間，期待成為串連在地文化與創意能量平台，首檔展覽「山！厝！手！」邀國立臺南藝術大學師生策展，為官田遊客中心全新展示揭開序幕，並逐步轉型成兼具目的地品牌推廣、旅遊導流、深化體驗與增加消費核心節點。