西拉雅新吉祥物「灰熊熊」 Q萌導遊迎賓客

記者李佩玲／綜合報導

西拉雅國家風景區管理處昨日宣布推出全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」，以關子嶺泥漿溫泉與水火同源為靈感，將泥漿溫泉與臺灣黑熊相結合，並在頭頂加上象徵水火同源的火焰，展現可愛Q萌的西拉雅特色。

西拉雅管理處說，誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊」，個性耿直憨厚，對所有事情都充滿熱情，頭頂上的火焰更是其生命力的象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨著情緒變化展現不同動態；關子嶺桶仔雞是牠最愛的美食，牠最喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，性格就像泥漿溫泉一樣溫潤體貼，是位十足的大暖男。「灰熊熊」也特別拍攝宣傳MV，化身專業觀光導遊，穿梭西拉雅各大知名景點，邀大家跟著牠腳步踏上充滿驚喜的西拉雅探險旅程。

為慶祝「灰熊熊」的誕生，西拉雅官田遊客中心即日起販售一系列「灰熊熊」限定周邊產品，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，且購買1項文創商品，還贈送1次拍貼機體驗，讓民眾於遊客中心留下最美的時刻。

西拉雅管理處長許主龍表示，「灰熊熊」的登場不僅是代表關子嶺泥漿溫泉的魅力，更是整個西拉雅國家風景區的熱情縮影，歡迎民眾跟著「灰熊熊」的超萌腳步，從官田遊客中心出發，一路玩遍風景區內的自然風光與人文美景，創造最溫暖、最療癒的旅遊回憶。

西拉雅全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」療癒亮相。（西拉雅管理處提供）