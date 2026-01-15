西拉雅新萌主 灰熊熊亮相

西拉雅新萌主「灰熊熊Mud Bear」療癒亮相。

（西拉雅管理處提供）

記者黃文記∕官田報導

西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊Mud Bear」，以西拉雅國家風景區頗負盛名的關子嶺泥漿溫泉與水火同源為核心靈感，特別將泥漿溫泉與台灣黑熊相結合，並且在頭頂加上象徵水火同源的火焰，完美展現可愛Ｑ萌的西拉雅特色。

為慶祝灰熊熊的誕生，西拉雅官田遊客中心即日起將販售一系列灰熊熊限定周邊產品，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽必備的袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，邀請遊客將這份溫暖陪伴帶回家，更特別加碼回饋遊客，即日起凡購買一項文創商品，即贈送一次拍貼機體驗，讓民眾於官田遊客中心留下最美的時刻。

西拉雅管理處表示，誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊Mud Bear」，他的個性耿直憨厚，對所有事情都充滿熱情，而他頭頂上的火焰更是他生命力的象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨著他的情緒變化展現出不同的動態。關子嶺桶仔雞更是他最愛的美食，他最喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，性格就像泥漿溫泉一樣溫潤體貼，是位十足的大暖男。

為更生動地帶領大眾認識仙境西拉雅之美，灰熊熊特別拍攝專屬宣傳ＭＶ，化身專業觀光導遊，在西拉雅主題曲輕快旋律中，灰熊熊以憨萌的姿態穿梭西拉雅各大知名景點，展現他熱愛在地生活的一面，熱情地邀約大家放下繁忙的步調，跟著他的腳步一起踏上這段充滿驚喜的西拉雅探險旅程，不論是尋訪壯闊的水庫風光，還是感受泥漿溫泉的療癒魅力，灰熊熊都是旅程中最棒的嚮導。