西拉雅新萌主「灰熊熊 Mud Bear」療癒亮相！ 限定周邊官田遊客中心開賣 與最萌嚮導共遊西拉雅風光

▲灰熊熊-官田遊客中心

【記者 劉秋菊／台南 報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊MudBear」，以西拉雅國家風景區頗負盛名的關子嶺泥漿溫泉與水火同源為核心靈感，特別將泥漿溫泉與臺灣黑熊相結合，並在頭頂加上象徵水火同源的火焰，完美展現可愛 Q 萌的西拉雅特色。為慶祝灰熊熊的誕生，西拉雅官田遊客中心即日起將販售一系列灰熊熊限定周邊產品，包含觸感柔軟的暖手抱枕、遮陽必備的袖套及療癒感十足的音樂玩偶等，邀請遊客將這份溫暖陪伴帶回家，更特別加碼回饋遊客，即日起凡購買1項文創商品，即贈送1次拍貼機體驗，讓民眾於官田遊客中心留下最美的時刻。

廣告 廣告

▲灰熊熊-漂流木提琴村

誕生於關子嶺溫泉區的「灰熊熊 Mud Bear」，他的個性耿直憨厚，對所有事情都充滿熱情，而他頭頂上的火焰更是他生命力的象徵，不僅代表著滿滿元氣，還會隨著他的情緒變化展現出不同的動態。關子嶺桶仔雞更是他最愛的美食，他最喜歡悠哉地躺在溫暖舒適的泥漿裡睡覺，性格就像泥漿溫泉一樣溫潤體貼，是位十足的大暖男。

為更生動地帶領大眾認識仙境西拉雅之美，灰熊熊特別拍攝專屬宣傳 MV，化身專業觀光導遊，在西拉雅主題曲輕快旋律中，灰熊熊以憨萌的姿態穿梭西拉雅各大知名景點，展現他熱愛在地生活的一面，熱情地邀約大家放下繁忙的步調，跟著他的腳步一起踏上這段充滿驚喜的西拉雅探險旅程，不論是尋訪壯闊的水庫風光，還是感受泥漿溫泉的療癒魅力，灰熊熊都是旅程中最棒的嚮導。

▲灰熊熊音樂娃娃

除了推出灰熊熊周邊產品於官田遊客中心販售，西拉雅國家風景區管理處許主龍處長也表示灰熊熊將積極參與各項觀光推廣活動，若有親善活動的需求，相關單位均可向西拉雅管理處提出出席申請，讓這位療癒萌主為活動增添無限歡樂與元氣。而灰熊熊的登場不僅是代表關子嶺泥漿溫泉的魅力，更是整個西拉雅國家風景區的熱情縮影，西拉雅管理處誠摯歡迎大家跟著「灰熊熊 Mud Bear」的超萌腳步，從官田遊客中心出發，一路玩遍風景區內的自然風光與人文美景，與灰熊熊一起在西拉雅創造最溫暖、最療癒的旅遊回憶。(照片交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供)

▲歡迎來到西拉雅－灰熊熊宣傳MV

https://www.youtube.com/watch?v=0MMLokI1-uA

▲灰熊熊 Mud Bear 親善活動出席申請表

https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/14247

▲交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處商標授權作業要點(含灰熊熊授權)

https://admin.taiwan.net.tw/fapi/AttFile?type=AttFile&id=35596