西拉雅族親慶豐收、正名成功

西拉雅族親齊聚新化「綠谷西拉雅」，唱歌歡慶豐收、祝賀正名成功。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

時序已近農曆十月，是西拉雅重要傳統節日─歡慶豐收的時節。台南市西拉雅文化協會連結新化、左鎮、玉井等新化丘陵淺山一帶聚落，以及番仔田、北頭洋、頭社等部落族人，八日一起聚集新化區綠谷西拉雅，慶祝自二０００年以來歷經二十五年的族群正名運動，獲得民族認定的權利，在法律地位已成功獲得承認，是一項重大的勝利。

由於這次活動具重大意義，參與來賓踴躍，立委林宜瑾、市議員李偉智、余柷青、前台南縣長蘇煥智、前教育局長鄭邦鎮等人都到場參加。大家在致詞時，均細數正名運動的艱辛歷程，以及西拉雅族人的團結合作精神，希望大家攜手向前，共創光明未來。現場上百族人臉上充滿光彩，山谷中不時傳來烈烈的掌聲與歡笑聲，氣氛非常熱烈。

廣告 廣告

另一方面，部落的傳統技藝正在努力復育與傳承，因此陳列歷經一年的竹扒、魚籠等農漁用具；鼻笛、竹鼓等樂器相關竹藝品製作保存成果展，獎勵竹藝薪傳師，鼓勵大家來學習，也是這次活動的重要內涵。

作為西拉雅語言文化傳承希望的口埤實小，學生歡唱「像天空的星」、「飛吧，大冠鷲」等歌曲，蘊含我們始終在這裡，不離不棄和大家一起努力；以及趁著風起，我們就振翅高飛，巡弋美麗的家園，同時也完成西拉雅族親遠大的理想。族人們隨著節奏和歌聲打拍子、律動身體，現場充滿歡喜與感動。

隨後大家一起享用炒麵、煎粿、竹筍湯等部落傳統美食，慶祝農產的豐收，也歡喜族群正名運動的成功。