西拉雅環騎 挑戰極限188K

2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K挑戰」，吸引了來自全台的百名車友們參與。 （西拉雅管理處提供）

記者黃文記∕官田報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K挑戰」，於二十二、二十三日舉行，吸引了來自全台的百名車友們參與，車友們準時鳴槍啟程，以雙輪挑戰極限的188Ｋ路線，並由法國網紅吉雷米領騎，穿越西拉雅轄區內的五大水庫，領略該地獨特的自然景觀與豐富的文化故事。

西拉雅國家風景區以豐富的水資源和壯麗的自然景觀聞名，轄區內涵蓋曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫及虎頭埤水庫，是全台水庫最密集的國家風景區。西拉雅管理處整合五大水庫之地景特色與物產，建立「西拉雅5COOL」品牌，成功將轄區自然、文化與旅遊產業緊密串聯，獲交通部觀光署列選為「台灣自行車旅遊節十大品牌」之一。

這次的活動特別邀請來自法國，熱愛台灣的知名主持人與運動推廣者—吉雷米擔任領騎，與車友們一同挑戰這條極限188Ｋ路線，徹底體驗西拉雅的自然風貌與文化故事。這次188Ｋ路線完整呈現山海圳一帶起伏，從山線到遼闊水庫的自然樣貌，穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，沿途讓挑戰者在征服坡度的同時，也能停下腳步欣賞騎行樂趣與在地風景。

西拉雅管理處處長許主龍表示，騎行是認識台灣最美風景的方式，讓旅人能夠透過五感貼近土地的脈動，從自然景觀到產業特色，從地景到文化故事，親身體驗低碳、永續旅行的獨特魅力。

另外，「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動持續進行中，參與者可自由選擇挑戰25.7Ｋ「菱波官田線」或100.4Ｋ「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，還有機會參加總價值超過十萬元的豪華抽獎。