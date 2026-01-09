西拉雅管理處推台灣好行微醺小旅行獲好評

西拉雅風景區管理處推台灣好行微醺小旅行，深獲好評。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／官田報導

搭「台灣好行」除能欣賞美景也能品嘗美酒。西拉雅國家風景區管理處為推廣「台灣好行」台南關子嶺線與菱波官田線旅遊，先前推出限定版「台灣好行」午後微醺旅行體驗，結合沿線在地特色啤酒，帶領旅客體驗輕鬆的微醺旅程，品味風景與酒香，提醒理性飲酒、安心返家，讓每位旅客都能創造專屬的浪漫記憶。

旅程從善化轉運站出發，先到六甲「篙啡Cafe」品嘗「林警官」啤酒，取名自台語發音的「龍眼乾」，選用東山龍眼乾與店家烘焙的精品咖啡豆，以職人手法發酵釀造出兼具龍眼乾、咖啡香氣風味的啤酒，口感層次豐富，喝起來溫潤迷人。接著再前往充滿古樸氣息的後壁菁寮老街，享用後壁「精釀米啤酒」，以後壁好米釀造出米食風味的啤酒。晚間入住儷景溫泉會館泡湯充電，享用來自比利時科聖東修道院的經典啤酒，啤酒花香與醇厚穀物香氣，增添更多微醺浪漫。

西拉雅管理處處長許主龍指出，「台灣好行」關子嶺線是一條兼具絕美景致與舊日風華的觀光路線，沿途經過菁寮老街、寶泉橋與關子嶺溫泉等知名景點；「台灣好行」菱波官田線串連尖山埤渡假村、烏山頭水庫、官田遊客中心、善化啤酒廠等景點，富有自然文化、親子踏青的觀光路線，享受好山、好食、好景，值得國內外遊客搭乘。

（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後請勿開車）