西拉雅風景區廿歲 辦成果展
▲台西拉雅風景區管理處歡慶成立廿週年，邀歷任處長及志工回娘家切蛋糕植樹慶生，成果展覽同步開展，與遊客一同回顧成長及展望未來。（記者李嘉祥攝）
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處成立於民國九十四年十一月廿六日，今年正好屆滿廿週年，昨（廿六）日特邀歷任處長及志工回娘家歡生，另也於管理處行政園區一樓策畫「仙境之路︱廿週年建設成果展」，回顧廿年來的建設軌跡和治理成果，見證西拉雅風管處的成長與茁壯。西拉雅國家風景區是台灣第十三個國家風景區，成立初始面積九萬一千餘公頃，範圍橫跨臺南十四區及嘉義大埔，歷經廿年建設與運營，範圍擴大為嘉南共十七鄉區，面積九萬六千六百餘公頃，總計歷經六位處長；第一任處長曾漢洲、第三任處長廖源隆、第四任處長張隆城與第六任處長徐振能出席慶生儀式，共同切蛋糕及種下相思樹，現場也播映廿週年回顧影片，呈現歷任處長建設成果，加上員工與志工努力，成功提升服務品質與觀光量能。
西拉雅風管處現任處長許主龍表示，西拉雅境內目前有南化、中埔及官田等三處遊客中心，另還有行政中心、八田與一紀念園區、八田園區珊瑚苑等，奠定永續發展硬體基礎；另也創新推出西拉雅森活節、熱氣球嘉年華、「環騎5COOL」自行車列活動、關子嶺夏日山車祭、紫斑蝶環境教育，透過大西拉雅觀光圈深化，打響「仙境西拉雅」觀光圈品牌，榮獲「麥哲倫獎」金銀雙料大獎、坎城世界影展最佳旅遊影片及AWPA國際攝錄大賽紀實類等國際獎項肯定，將西拉雅國家風景區帶上國際舞台。
許主龍處長指出，「仙境之路－廿週年建設成果展」展期將至明年二月，展現西拉雅的成長與蛻變，另官田遊客中心整修後也重新開放，歡迎遊客前來欣賞，認識西拉雅的源起與未來，更多活動可關注西拉雅國家風景區管理處網站及粉絲專頁。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 9 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 9 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 5 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 13 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 10 小時前
李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬
韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。中時新聞網 ・ 6 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前