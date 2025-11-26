西拉雅風景區廿歲 辦成果展

台西拉雅風景區管理處歡慶成立廿週年，邀歷任處長及志工回娘家切蛋糕植樹慶生，成果展覽同步開展，與遊客一同回顧成長及展望未來。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處成立於民國九十四年十一月廿六日，今年正好屆滿廿週年，昨（廿六）日特邀歷任處長及志工回娘家歡生，另也於管理處行政園區一樓策畫「仙境之路︱廿週年建設成果展」，回顧廿年來的建設軌跡和治理成果，見證西拉雅風管處的成長與茁壯。西拉雅國家風景區是台灣第十三個國家風景區，成立初始面積九萬一千餘公頃，範圍橫跨臺南十四區及嘉義大埔，歷經廿年建設與運營，範圍擴大為嘉南共十七鄉區，面積九萬六千六百餘公頃，總計歷經六位處長；第一任處長曾漢洲、第三任處長廖源隆、第四任處長張隆城與第六任處長徐振能出席慶生儀式，共同切蛋糕及種下相思樹，現場也播映廿週年回顧影片，呈現歷任處長建設成果，加上員工與志工努力，成功提升服務品質與觀光量能。

西拉雅風管處現任處長許主龍表示，西拉雅境內目前有南化、中埔及官田等三處遊客中心，另還有行政中心、八田與一紀念園區、八田園區珊瑚苑等，奠定永續發展硬體基礎；另也創新推出西拉雅森活節、熱氣球嘉年華、「環騎5COOL」自行車列活動、關子嶺夏日山車祭、紫斑蝶環境教育，透過大西拉雅觀光圈深化，打響「仙境西拉雅」觀光圈品牌，榮獲「麥哲倫獎」金銀雙料大獎、坎城世界影展最佳旅遊影片及AWPA國際攝錄大賽紀實類等國際獎項肯定，將西拉雅國家風景區帶上國際舞台。

許主龍處長指出，「仙境之路－廿週年建設成果展」展期將至明年二月，展現西拉雅的成長與蛻變，另官田遊客中心整修後也重新開放，歡迎遊客前來欣賞，認識西拉雅的源起與未來，更多活動可關注西拉雅國家風景區管理處網站及粉絲專頁。