西拉雅風管處邀南華學生植樹迎蝶

西拉雅國家風景區管理處邀南華國際學生植樹迎蝶及體驗循環經濟與在地文化，透過生態永續加國際共學，讓環境教育更生活化及吸引力。（記者李嘉祥攝）

在全球淨零排碳與永續發展浪潮中，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處將轄內環境教育場域－白河關子嶺紅葉公園轉化為實踐行動與國際交流基地，十八日並與台灣紫斑蝶生態保育協會於嶺頂公園辦理植栽活動，邀南華大學國際學生手植二百棵蜜源植物，活動結合生態保育、國際共學及地方創生精神，除呼應聯合國陸域生態及落實「以蝶為師、共築淨零永續」目標，凸顯環境保護無國界精神。

西拉雅管理處長許主龍表示，紅葉公園於一零六年通過環境教育場所認證，持續以「生態保育、環境行動、永續共學」為核心；管理處每年舉辦「關子嶺蝴蝶遊樂園」活動，營造蝴蝶友善環境，並與在地學校、社區團體等公私部門合作，為蝴蝶築起豐富的生態廊道；今年十一月初並與白河區仙草實小師生攜手於紅葉公園種植廿種不同的誘蝶植物，學童親手為蝴蝶寶寶種下小樹，象徵環境教育從體驗中在地扎根。

許主龍處長指出，為加深南華大學國際生對在地文化及永續理念的理解，除邀請國際生植樹，也規劃至另一環教場域－嘉義中埔築夢森居參訪，體驗生態導覽及運用廢棄木頭製成鑰匙圈，過實際操作傳遞廢棄物再利用循環經濟價值及展現永續理念在地方實踐的可能性，透過生態保育結合地方創生、觀光休閒，使環境教育更生活化及吸引力，也讓來自各國的國際學生體驗在地風情。

許主龍處長強調，此項活動呼應聯合國永續發展目標SDGs優質教育、氣候行動、陸域生態及永續發展夥伴關係，從一棵小苗到一隻蝴蝶誕生，紅葉公園以行動傳遞「從在地做起，讓地球更好」信念，未來會持續透過跨領域合作，帶領民眾理解自然、親近自然，到最願為自然行動，邁向淨零低碳永續未來。