西拉雅20歲生日快樂 台灣好行套票20元限量搶購

【記者 吳瑞興／台南市 報導】今年，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處將於11月26日慶祝成立20周年！為了感謝民眾一路相挺，西拉雅風管處特別加碼推出「西拉雅20歲生日慶」超值限量活動，邀您一起來趟放鬆又療癒的秋冬泡湯之旅。11月26日（星期三）中午12點整，「山泉療癒之旅－關子嶺一日小旅行」台灣好行旅遊套票即將限量開賣！原價499元，這次慶生只要銅板價20元！象徵西拉雅風管處邁向20週年的生日喜悅，限量20組、售完不補！

此次促銷套票內容超值又豐富，包含台灣好行關子嶺線一日交通券與多項景點體驗優惠，遊客可輕鬆搭乘公車暢遊關子嶺，沿途欣賞山林美景，探訪碧雲寺、品嚐香氣撲鼻的桶仔雞，再體驗在地特有的「泥漿溫泉」，讓肌膚與心情都徹底放鬆。這次活動不僅讓民眾以超值價格體驗秋冬小旅行，也宣導低碳綠色交通旅遊理念，鼓勵大家以公共運輸慢遊西拉雅，用更環保的方式探索南臺灣的自然風光。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，11月26日是西拉雅風管處滿20歲囉!西拉雅國家風景區管理處誠摯邀請民眾一同慶祝，近期天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節。想搶下這波「西拉雅生日限定優惠」的朋友，務必設定好鬧鐘，11月26日中午12點準時開搶！花20元就能泡湯、吃美食，為冬日假期留下最溫暖又幸福的回憶。

為了讓遊客更方便探索西拉雅的美景與文化，西拉雅管理處精心規劃多款台灣好行-關子嶺線及菱波官田線套票，可於KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運購買，並享沿線特約店家折扣優惠。此外，12月13日與14日，遊客還可以搭乘台灣好行菱波官田線至官田遊客中心，參加西拉雅5COOL音樂節，一起HIGH翻天，酷玩不停歇。

