西拉雅20週年慶 關子嶺一日遊套票 限量20元

西拉雅管理處慶祝二十歲，推關子嶺一日小旅行二十元慶生價，二十六日搶購。 (西拉雅管理處提供)

記者盧萍珊∕官田報導

西拉雅國家風景區管理處慶祝成立二十週年，十一月二十六日中午十二時，限量開賣「山泉療癒之旅–關子嶺一日小旅行」台灣好行旅遊套票，原價四百九十九元只要二十元，象徵西拉雅邁向二十週年的生日喜悅，限量二十組，可上西拉雅官網、臉書粉絲頁查詢。

西拉雅管理處長許主龍指出，十一月二十六日是西拉雅滿二十歲生日，這次慶生活動不僅讓遊客以超值價格體驗秋冬小旅行，也宣導低碳綠色交通旅遊理念，鼓勵大家以公共運輸慢遊西拉雅，用更環保的方式探索南台灣的自然風光。

「台灣好行」關子嶺線的促銷套票包含一日交通券與多項景點體驗優惠，遊客可輕鬆搭乘公車暢遊關子嶺，沿途欣賞山林美景，探訪碧雲寺、品嘗香氣撲鼻的桶仔雞，再體驗關子嶺泥漿溫泉，讓肌膚與心情都徹底放鬆。

西拉雅管理處也規劃多款「台灣好行」關子嶺線及菱波官田線套票，可在KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運購買，並享沿線特約店家折扣優惠。此外，十二月十三、十四日，遊客還可以搭乘「台灣好行」菱波官田線至官田遊客中心，參加西拉雅5COOL音樂節，一起HIGH翻天。