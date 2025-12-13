西拉雅5COOL音樂節吸萬人 玖壹壹壓軸演唱

玖壹壹壓軸演唱。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕為振興丹娜絲風災後的觀光，首次舉辦的2025西拉雅5COOL音樂節今天(13日)晚上6點半在台南官田遊客中心舉辦，首日「熱血青春夜」由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、玖壹壹等卡司接力演唱，吸引約2萬人的觀眾頂著寒風低溫到場熱血沸騰；明天(14日)晚上還有第二場「溫暖療癒夜」，由歌手洪暐哲、郭家瑋、莊鵑瑛、理想混蛋、韋禮安等卡司演唱。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍指出，首辦西拉雅5COOL音樂節在振興西拉雅商圈在災後的觀光產業商機，希望更多國內、外遊客來體驗西拉雅之美，今、明2天的音樂節活動會場都有安排免費接駁車，遊客在會場填寫滿意度調查表還有機會抽中住宿券等好禮，邀請遊客把握機會前來官田遊客中心感受最熱鬧、最溫暖的冬季音樂盛事。

5COOL音樂節未演先轟動，吸引許多觀眾都從外地趕來參加，甚至從屏東、高雄、台中、新竹來，粉絲有些在今天上午就來舞台區前卡位，輪班去用餐、上廁所，過午後陸續粉絲進場，市集區熱鬧非凡，西拉雅管理處攜手11家旅宿業者合作專案，遊客入住就能獲得限量舞台搖滾區入場券，近距離感受表演魅力。

「熱血青春夜」晚上6點半登場，隨著音樂、滿滿人潮與熱情，氣氛愈來愈嗨，ZORN還說天冷想到台南關子嶺泡湯，引起樂迷尖叫，接著小男孩樂團、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR開唱，玖壹壹在晚上8點半壓軸演唱半小時，現場如大型夜店，遊客中心的西拉雅大草原滿滿都是人潮，跟著音樂揮手、跳唱，果然很熱血。意猶未盡的民眾，相約明晚「溫暖療癒夜」再見。

粉絲到場。(記者楊金城攝)

首日「熱血青春夜」的ZORN開唱。(記者楊金城攝)

現場粉絲滿滿。(記者楊金城攝)

