西拉雅5COOL音樂節熱力開唱 萬名樂迷嗨翻官田遊客中心大草原

西拉雅5COOL音樂節熱力開唱，首日吸引萬名樂迷參與，嗨翻官田遊客中心大草原。（記者李嘉祥攝）

首次登場的「2025西拉雅5COOL音樂節」於交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心盛大登場，連續二天分別為熱血青春夜、溫暖療癒夜音樂演出，活動首日由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、玖壹壹等卡司熱血拉開序幕，現場吸引超過萬名樂迷，一起HIGH翻官田遊客中心大草原。

此次活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）品牌概念，結合西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典，期透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。

此次活動為免費入場，遠從屏東來的樂迷一早就抵達現場等候，午後開始精采卡司陸續登場，活動現場湧入大量遊客，舞台區與市集區熱鬧非凡，氣氛隨著音樂持續升溫，展現冬季限定的活力與魅力；為協助民眾順利抵達會場，活動同步提供免費接駁車以及無障礙接駁車服務，福田錄音配合啟動交通管制，汽車「只出不進」措施，封路時段採滾動調整，讓遊客出入安全與秩序順暢。

許多參加民眾上午先規劃一趟官田遊客中心周邊輕旅行，從隆田火車站下車的隆田CHA CHA文化資產教育園區有超好玩的互動展覽，或到烏山頭水庫風景區走吊橋、看美景，一旁八田與一紀念園區充滿濃濃日式風情，蘭花迷必訪的蘭都觀光工廠可以體驗多樣的DIY及蘭花萃取成分的保養品與清潔用品。

西拉雅管理處長許主龍也推薦一條非常特別的「黃金台三線」，有玉井黃金蕎麥探索館、老街芒果冰、楠西梅嶺薑黃雞、龜丹溫泉美人湯、南化蜂蜜及手工黑糖、大埔曾文水庫遊湖、中埔咖啡農遊體驗，邀請大家也可以前往一探究竟！

許主龍處長指出，「2025 西拉雅5COOL音樂節」以滿滿人潮與熱情揭開序幕，接續第二天溫暖療癒夜由洪暐哲、郭家瑋、莊鵑瑛、理想混蛋以及韋禮安等卡司陸續登場，活動會場填寫滿意度調查還可抽住宿券好禮，打造最熱鬧、最溫暖的冬季音樂盛事。更多活動資訊可追蹤西拉雅國家風景區管理處網站或臉書粉絲專頁。