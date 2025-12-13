西拉雅5COOL音樂節首登場 萬人嗨翻官田大草原

西拉雅5cool音樂節十三日登場，官田遊客中心大草原坐滿民眾聆聽音樂。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/官田報導

首次舉辦的二０二五西拉雅5COOL音樂節十三日晚間登場，儘管遇上天氣轉涼，現場仍湧入上萬名樂迷參加，首日由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、玖壹壹等卡司輪番上場，ｈｉｇｈ翻官田遊客中心大草原。

主辦單位西拉雅風景區管理處長許主龍指出，丹娜絲風災重創台南，為振興溪北觀光，推出「5COOL音樂節」，也是西拉雅風管處成立以來首次推出演唱會專場，並攜手十一家旅宿業者合作，入住就能獲得限量搖滾區入場券，近距離感受表演魅力。

台下歌迷為歌手熱烈歡呼、加油。(記者盧萍珊攝)

活動吸引民眾參與，合作旅宿的業績提升二成，周邊吃喝玩樂店家也成長三到五成。十三日上午就有粉絲卡位，中午過後周邊道路停滿車輛，人潮陸續湧現；晚間六時進場人數破萬，限量五百人的搖滾區也是爆滿，官田遊客中心大草原坐滿等著聆聽演唱會的民眾，來自新營的五名高中生是玖壹壹鐵粉，上午十時三十分就來卡位，還輪班用餐、上廁所，就是要拉近與偶像間的距離。

晚間六時三十分歌手ZORN上場，台下引起一陣騷動。（記者盧萍珊攝）

晚間六時三十分歌手ZORN上場，台下引起一陣騷動，一名女粉絲表示，第一次來到官田遊客中心，「一來就愛上它了，無邊無際的草地超棒的！」來野餐超有fu的，一輩子一定要來一次。

西拉雅5COOL音樂節十四日接續登場，有洪暐哲、郭家瑋、莊鵑瑛、理想混蛋及韋禮安等卡司，歡迎大家把握機會，前來官田遊客中心感受最熱鬧的冬季音樂盛事。