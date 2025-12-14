西拉雅5COOL音樂節 玖壹壹壓軸熱力開唱

▲玖壹壹熱血拉開序幕，現場樂迷HIGH翻天!

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】首次登場的2025西拉雅5COOL音樂節於12月13日及14日盛大舉辦！連續兩天分別有熱血青春夜、溫暖療癒夜的音樂演出，活動首日由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、玖壹壹等卡司熱血拉開序幕，現場吸引超過萬名樂迷一起HIGH翻官田遊客中心大草原!

本次活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）的品牌概念，結合西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典。透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾一起走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。

為協助民眾順利抵達會場，活動同步提供免費接駁車服務。此外也有無障礙接駁車服務(如有需求請至各接駁站點洽現場工作人員)。活動日下午 2 時起啟動交通管制，福田路採汽車「只出不進」措施；若停車場提前滿位或因現場需求，封路時段也採取滾動調整。呼籲遊客配合交管人員指揮，共同維持活動安全與秩序。

西拉雅管理處處長許主龍表示，西拉雅轄區還有一條非常特別的「黃金台三線」，有玉井黃金蕎麥探索館、老街芒果冰、楠西梅嶺薑黃雞、龜丹溫泉美人湯、南化蜂蜜及手工黑糖、大埔曾文水庫遊湖、中埔咖啡農遊體驗，邀請大家也可以前往一探究竟！