西拉雅5COOL音樂節 週六日交管

二０二五西拉雅5COOL音樂節十三、十四日登場，周邊將實施交通管制，民眾可搭接駁車前往。(西拉雅管理處提供)

記者盧萍珊∕官田報導

二０二五西拉雅5COOL音樂節將於十三、十四日在官田遊客中心登場。主辦單位西拉雅國家風景區管理處表示，為紓緩人潮及車潮，兩天活動將實施交管，並推出隆田車站線、環狀線兩條免費接駁車。

西拉雅管理處指出，十三、十四日將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等周邊停車場，福田路於二天活動下午二時起實施交管，除接駁車、公車及大會相關車輛外，其餘車輛只出不進。機車、自行車開放園區內停放。為維護遊客安全，園區內請勿騎乘自行車。

廣告 廣告

大會接駁車將於十三、十四日下午二時起自官田遊客中心發車接駁，接駁至晚間十時。因停車空間有限，建議可提早搭乘台鐵至隆田火車站轉乘接駁車至官田遊客中心前往會場，減少步行及尋找停車位的時間，也可於隆田火車站租借U-bike等交通工具前來活動會場。

為響應二０二五西拉雅5COOL音樂節，凡透過合作的旅宿業者及購買小旅行行程而獲得搖滾區票券的民眾，建議儘早至現場活動服務台換取入場手環，享受音樂最前線。