西拉雅5COOL音樂節 12月中旬首登場，想進入獨家搖滾區，可以這麼「做」！



音樂節示意圖

【旅遊經 廖晨光提供

西拉雅將首次舉辦5COOL音樂節，今(2025)年將於12月13日及14日在官田遊客中心登場，活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）的品牌概念，結合西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典，透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾一起走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。







廣告 廣告



音樂節示意







市集示意圖



今年音樂節邀請多組卡司名單曝光，包括：玖壹壹、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等都將輪番演出。這是一場由人氣團體、創作歌手到獨立樂團，共同打造跨世代的音樂饗宴，讓民眾在白天、夜晚，都能沉浸在最精彩的音樂能量中。









大坑休閒農場







宇田商旅







禧榕軒大飯店-花園泳池







儷景溫泉會館大眾池





為迎接音樂節，西拉雅國家風景區管理處更攜手多家旅宿業者，共同推出獨家 「搖滾區入場券」合作方案。凡於12月12日至14日活動期間，入住指定合作旅宿，包括：大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店、關子嶺儷泉溫泉會館、關子嶺儷景溫泉會館等，就有機會獲得限量搖滾區入場券，能近距離感受表演魅力。



5COOL音樂節為響應永續觀光與減碳政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場。主辦單位將於 12 月 13 、14 日提供免費接駁車，並串接臺鐵隆田火車站、台灣好行與多條公車路線，亦歡迎旅客使用U-bike直達會場，以行動支持節能減碳、共同守護西拉雅美麗環境。



相關活動資訊，可至西拉雅國家風景區管理處網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/

)及臉書粉絲專頁查詢！

※.參考資料：



一、台灣好行菱波官田線──

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0076



二、

合作活動旅宿業者列表──









以上圖片：西拉雅國家風景區管理處提供



