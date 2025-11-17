西拉雅5COOL音樂節 12月開鑼

首次登場的「二○二五西拉雅5COOL音樂節」將於十二月十三、十四日盛大登場，此次活動延續品牌概念，結合交通部觀光署西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典，透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，西拉雅管理處長許主龍昨（十七）日邀請全國民眾走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。

許主龍處長表示，今年音樂節邀請多組超強卡司輪番演出，包括玖壹壹、展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等，由人氣團體、創作歌手到獨立樂團共同打造跨世代的音樂饗宴，讓民眾無論白天或夜晚，都能沉浸在最精彩的音樂能量中。

為迎接音樂節，西拉雅國家風景區管理處也攜手旅宿業者推出獨家「搖滾區入場券」合作方案，十二月十二日起至十四日活動期間入住大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店、關子嶺儷泉溫泉會館、關子嶺儷景溫泉會館等指定旅宿，有機會獲得限量搖滾區入場券，近距離感受表演魅力。

許主龍處長指出，今年音樂節亦響應永續觀光與減碳政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場，活動當天均提供免費接駁車，並串接臺鐵隆田火車站、台灣好行與多條公車路線，也鼓勵旅客使用U-bike直達會場，以行動支持節能減碳、共同守護西拉雅美麗環境。更多活動資訊可追蹤西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。