西拉雅5COOL音樂節 12月13日、14日首登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】首次登場的2025西拉雅5COOL音樂節將於114年12月13日及14日盛大舉辦！本次活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）的品牌概念，結合西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典。透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾一起走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。
今年音樂節邀請多組超強卡司輪番演出，包括：玖壹壹、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等。由人氣團體、創作歌手到獨立樂團共同打造跨世代的音樂饗宴，讓民眾無論白天或夜晚，都能沉浸在最精彩的音樂能量中。
為迎接音樂節，西拉雅國家風景區管理處更攜手多家旅宿業者，共同推出獨家 「搖滾區入場券」合作方案。凡在活動期間(12月12日至14日)入住指定合作旅宿（大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店、關子嶺儷泉溫泉會館、關子嶺儷景溫泉會館等），就有機會獲得限量搖滾區入場券，近距離感受表演魅力。
本次音樂節亦響應永續觀光與減碳政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場。主辦單位將於 12 月 13 、14 日提供免費接駁車，並串接臺鐵隆田火車站、台灣好行與多條公車路線，亦歡迎旅客使用U-bike直達會場，以行動支持節能減碳、共同守護西拉雅美麗環境。
▲2025西拉雅5COOL音樂節。
