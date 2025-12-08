西拉雅5COOL音樂節12/13登場 有2條免費接駁路線

〔記者王涵平／台南報導〕2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，搭配周邊餐車市集等活動，為紓緩人潮及車潮，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁路線，呼籲民眾多加利用。

西拉雅國家風景區管理處表示，12月13、14日活動期間將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等週邊停車場，福田路於活動兩日下午2時起開始實施交通管制作業，除接駁車、公車及大會相關車輛外，其餘車輛只出不進，提醒民眾及早前往。機車、自行車開放園區內停放，為維護遊客安全，請依指定區域停放，園區內請勿騎乘自行車。

大會接駁車將於兩日下午2時起自官田遊客中心發車接駁，接駁至晚間10時。因停車空間有限，建議可提早搭乘台鐵至隆田火車站，轉乘接駁車至官田遊客中心，減少步行及尋找停車位的時間，也可於隆田火車站租借U-bike等交通工具前往會場。

餐車市集(自下午2時起至晚間9時止)、舞台表演(自下午3時起至晚間9時止)，上午時段還可以規劃1趟森活之旅，從隆田火車站下車的隆田CHA CHA文化資產教育園區，有超好玩的互動展覽，接著前往烏山頭水庫風景區走吊橋、看美景，享受大自然的寧靜與壯闊，八田與一紀念園區充滿濃濃的日式風情，還有蘭花迷必訪的蘭都觀光工廠。

