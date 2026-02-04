西擬跟進立法 未滿16歲禁用社群媒體

記者賴韋廷／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）3日報導，西班牙政府計畫禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，並加強實施年齡驗證機制，也計畫將操縱演算法、擴散非法內容的行為定為刑事罪。

西班牙總理桑傑士指出，社群媒體充斥「成癮、虐待、色情、操控以及暴力」，對於青少年的心智有不良影響，強調「我們的孩子暴露於他們不應獨自探索的空間」。因此計畫跟進澳洲、法國祭出禁令，透過有效的年齡驗證機制加強管控。

此外，西班牙也計畫將操縱演算法散播非法內容定為刑事罪，避免社群網站成為宣揚犯罪的溫床。不過，相關措施仍需國會完成立法後才會實施。

澳洲去年12月成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，歐美國家隨後也開始研議跟進。法國國民議會上月已完成立法，計畫9月實施禁令；英國、丹麥及奧地利也正研擬是否實施類似限制。桑傑士表示，西班牙已與其他5個歐洲國家組成「數位意願聯盟」，以協調並執行跨境監管，擴大禁令效果。

鑑於社群媒體的不良影響，桑傑士宣布擬禁16歲以下未成年人使用。（達志影像／路透社資料照片）