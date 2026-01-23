西方再工業化失敗！韋萊韜悅示警：全球國防產業高度依賴中國

持續升溫的關稅戰以及對中國的高度依賴，已成為西方國防產業目前浮現的2大主要風險。（示意圖／達志／美聯社）

根據英美合資的世界第3大跨國風險管理、保險經紀和諮詢公司「韋萊韜悅」（Willis Towers Watson）本週發布的1份報告指出，持續升溫的關稅戰以及對中國的高度依賴，已成為全球國防產業目前浮現的2大主要風險。

據《南華早報》報導，在地緣政治局勢日益動盪的背景下，全球國防產業正面臨多項新挑戰，其中包括對中國原物料的高度依賴，以及北京與華盛頓之間關稅爭端所帶來的不確定性。該風險管理顧問公司表示，國防產業對中國材料與零組件的依賴，特別是稀土與電子元件，在地緣政治風險升高之際，已造成顯著的供應鏈脆弱性。

這份報告是根據來自澳洲、歐洲與北美，共5名國防產業高層主管的國際訪談小組所彙整而成。報告指出，中國與美國之間的關稅戰正干擾供應鏈並推高成本，成為未來國防產業必須正視的核心問題之一。

這份報告名為《管理國防領域的新經濟風險》（Managing the new economic risks in the defence sector），於美東時間21日由「牛津分析公司」（Oxford Analytica）與韋萊韜悅旗下子公司「韋萊集團」聯合發布。報告中並未揭露受訪高層的姓名，但其訪談內容構成了風險分析的基礎。

報告警告，中國可能認為自己正成為其他關稅協議中「地緣政治封鎖」措施的鎖定對象，例如出口管制協調與轉運限制。中國也擁有透過限制關鍵礦產與其他重要供應品出口進行報復的選項，而這將對國防產業造成巨大衝擊。

1名來自歐洲的國防產業高層指出，國防製造高度仰賴稀土、晶片與電子零組件等高度專業化的投入品。該名高層補充，在美中競爭背景下，更高的成本與更嚴格的取得限制相互疊加，為整個國防產業帶來高度不確定性。

1名英國的訪談成員則指出，美國、歐洲與中國之間的關稅報復循環，正在對成本結構造成壓力，並在本就競爭激烈的市場中進一步壓縮產業的經濟空間。

1名歐洲國防製造商高層也坦承，多數國防裝備本身雖然被排除在關稅清單之外，但關稅仍可能透過大幅推升系統成本而造成實質衝擊。另1名受訪者亦指出，這場貿易戰可能拖慢經濟成長，進而削弱各國政府的財政能力。

俄烏戰爭在近年引發全球國防採購的大幅成長。2024年，烏克蘭自身400億美元的國防預算中，就有高達60億美元用於武器採購。這場戰爭也凸顯了國防產業對中國與俄羅斯在鈦金屬與稀土等原物料上的高度依賴。1名英國受訪者指出，產業過去對這2國的依賴程度極高，而如今已逐漸演變成重大問題。

1名歐洲受訪者以無人機產業為例，指出該領域在電動馬達、線圈繞組與控制電路板等關鍵零件上，仍高度依賴中國供應。他補充，即使在今日的烏克蘭，用於控制具備抗干擾能力之無人機的光纖電纜，多數仍來自中國，因此一旦關係惡化，或亞太地區爆發衝突，這樣的依賴就會立即轉化為實質性的脆弱點。

1名澳洲受訪成員則指出，如果中國在南海變得更加強勢，可能會干擾關鍵貿易航線。他認為，很難指出全球哪1個地區承擔的經濟風險特別高，因為風險具有全面性。專家們最常提及的風險之一，是所謂的「規模與主權之間的權衡」，各國正在「為了效率而整合國防資源，或為了自主而保留國家控制權」之間掙扎。

另1項重要風險則是「幽靈支出」，指的是各國宣布提高國防預算，但實際投資落差甚大的問題。最後1項被點出的風險，則是「再工業化失敗」，反映西方國家雖然亟需恢復工業產能，卻在重建過程中面臨多重結構性障礙。

