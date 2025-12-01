西方制裁破功? 俄羅斯「戰爭機器」照常運轉 普丁再簽下創紀錄軍費

美國《國家利益》最新報導引發國際關注，烏克蘭情報部門披露的一則消息指出，即便西方持續加碼經濟與技術制裁，俄羅斯仍能穩定獲取生產飛彈、滑翔炸彈及火砲所需的機床與核心零件。 圖:翻攝自沉浮歐羅巴

[Newtalk新聞] 美國《國家利益》最新報導引發國際關注，烏克蘭情報部門披露的一則消息指出，即便西方持續加碼經濟與技術制裁，俄羅斯仍能穩定獲取生產飛彈、滑翔炸彈及火砲所需的機床與核心零件。報導認為，俄羅斯在軍工供應鏈韌性上的表現，已讓制裁的「理論致命威脅」淪為西方自欺欺人的戰略幻象。

美媒分析指出，俄烏衝突進入消耗戰後，戰場勝負不再單純取決於前線攻防，而是背後軍工供應鏈的長期博弈。對依賴精密製造的現代軍工體系而言，CNC 工具機、精密切削系統及核心零件的穩定供應，是維持作戰能力的關鍵。西方原本期望透過金融封鎖、技術禁令、貿易禁令等層層制裁，使俄羅斯武器庫枯竭，喪失持續作戰能力。

廣告 廣告

位於羅斯托夫的莫羅佐夫斯克空軍基地，遭烏軍無人機襲擊。圖為化為殘骸的基地彈藥倉庫。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳號

然而，烏克蘭多次在俄軍飛彈殘骸中發現大量西方零件，且俄羅斯核心生產設備並未出現斷供危機。美媒指出，制裁失效的根本原因不在於制裁力度不足，而在於執行體系存在結構性漏洞。俄羅斯利用全球供應鏈的碎片化、灰色貿易網絡及技術轉口的隱蔽性，成功規避封鎖。同時，國際市場的複雜性使得監管無法涵蓋所有第三方轉口管道，形成「制裁越複雜，規避方法越多」的悖論。

報導強調，俄羅斯並非制裁新手。早在俄烏衝突前，俄方已承受西方長期制裁，熟知制裁邏輯並建立分散、隱蔽、靈活的補給體系。加上蘇聯時期留下的逆向工程傳統，即便缺乏原廠設備，也能仿製替代零件或粗糙機床，確保生產線運轉。長期制裁反而促使俄羅斯優化資源配置、提升設備利用率，實現軍工生產可持續性。

北韓近期不斷加強對俄羅斯的援助力度，甚至有 2 萬名北韓工人被派遣到俄羅斯的韃靼斯坦共和國，協助俄軍組裝「沙赫德」無人機。 圖：翻攝自 @jurgen_nauditt X 帳號

制裁失效的連鎖反應已深刻影響俄烏衝突走向。俄羅斯在確認制裁無法摧毀軍工體系後，獲得長期作戰的戰略底氣，也因此拒絕接受不符合自身利益的和平方案。對西方而言，制裁體系的失靈削弱了戰略震懾力，並顯示全球供應鏈的高度流動性讓單邊封鎖難以奏效。

與此同時，普丁於近期簽署了創紀錄的俄羅斯國防預算。2026 年俄羅斯將投入至少 1,660 億美元用於對烏克蘭的戰爭，約占全國總支出的三分之一，是自蘇聯時代以來軍費開支佔比最高的一次。為支撐龐大的戰爭開支，俄羅斯政府削減社會福利、提高稅收、增加公共事業費用並開徵新收費，民眾生活承受顯著壓力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 衛星揭俄洲際導彈發射失敗真相! 亞斯尼發射場驚見大型彈坑與金屬碎片

只說未親眼目睹! 「龍燮鬥」陷兩難？吳志中被問鬆口 :「我聽林佳龍的」