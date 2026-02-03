西方制裁與北京監管夾擊 路透揭全球頂尖顧問公司在中國的「灰色劇本」

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛雷夫於2022年6月，在俄羅斯出席聖彼得堡國際經濟論壇期間的一場討論會。 （美聯社）



在地緣政治局勢緊繃之際，全球大型顧問公司畢馬威、貝恩、安永為了繼續在中國做生意，開始採取風險性更高的「迂迴戰術」來經營公司。部分專家認為，這些做法不只是在試探西方制裁的界線，也觸碰到北京限制外國參與敏感產業的政策底線。

近年來，西方制裁打擊了越來越多俄羅斯與其他國家的企業，也讓跨國經營的企業承擔更高的合規義務。

美國在莫斯科於10多年前併吞克里米亞後，就對俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）實施制裁，並於俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，進一步加強相關措施。這些限制禁止美國個人和實體提供商品、服務或技術給俄羅斯聯邦儲蓄銀行，且同時適用「次級制裁」，也就是說，即便是非美國的個人或機構，若提供相同行為，也可能遭到制裁。

而根據美國財政部說法，當非美國人士或實體向受制裁對象提供「實質性」（material）支持時，即構成違反次級制裁。產業刊物《全球法律視野》（Global Legal Insights）的一篇文章曾指出，在判定相關支持是否屬於「實質性」時，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）擁有相當大的裁量權。

本土對手低價、數據法規收緊 擠壓外國顧問公司生存空間

而在北京這邊，近年來由於本土競爭對手以更低的價格、更熟悉本地法律、更了解本地商業文化，搶下外國顧問公司的市佔率。

再加上，北京於2025年施行《網絡數據安全管理條例》，要求許多處理個人或組織線上資料的企業，必須進行安全評估，且在未經政府批准下，限制資料跨境傳輸。

畢馬威中國收費40萬美元 助受制裁俄銀在中國設分行

路透社調查報導，全球顧問公司是如何透過迂迴戰術，來應對中西緊張局勢，和中國經濟放緩的趨勢。消息指出，自2023年以來，畢馬威（KPMG）與貝恩（Bain & Co）的中國分部，曾向一家被制裁的俄羅斯銀行爭取相關工作，且畢馬威實際執行這項工作；安永（EY）員工則透過一家中國中介機構，爭取一個國有企業的項目專案。

路透社看到的一份日期為2023年11月6日的委託書，畢馬威中國（KPMG China）同意協助俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）在中國設立分行，工作內容包括協助申請牌照、配合政府稽查、進行資訊科技（IT）評估，以及處理稅務申報。該委託書列出的服務費用超過40萬美元。

畢馬威告知路透社，這項合作「是在遵守所有適用法律與法規的情況下，接受並執行的」。畢馬威中國指出，其「依照一貫程序進行合規審查，以確保符合制裁相關法律」並補充，俄羅斯聯邦儲蓄銀行在北京的代表處「是直接與畢馬威中國接洽，並直接向畢馬威中國支付所有服務費用」。

貝恩中國曾爭取受制裁俄銀專案 分析中國電動車市場

在路透看到另一份2024年9月的往來文件，貝恩顧問中國分部，曾爭取俄羅斯聯邦儲蓄銀行的一項專案，內容主要是分析中國電動車產業市場。根據該文件，俄羅斯聯邦儲蓄銀行希望了解該產業的的發展階段、市場滲透率、主要業者，並取得對產業前景的預測。文件顯示，貝恩提出的服務費用超過40萬美元，工作為期3週。

知情人士表示，在洽談過程中，貝恩曾說明無法直接接受貝制裁實體的付款，雙方也討論透過中介的可能性，但最終貝恩並未拿下這個案子，專案也沒有繼續推進。

安永中國透過中介 爭取中國國有銀行專案

在中國商機不斷縮水之下，一些全球顧問公司轉而向中介機構操作，試圖讓旗下的中國分部免受中國與西方監管機構的審視。

路透社看到一份合約顯示，安永中國分部的員工在2023年4月，透過第三方公司「金電信息科技（北京）有限責任公司」，爭取中國國有的重慶農村商業銀行一項為期100天的策略專案。

雖然合約是由金電與重慶農村商業銀行簽訂的，但一名直接知情人士表示，該合約列出的24名團隊成員，全都是安永中國（EY China）與安永帕特儂（EY Parthenon）的員工。

金電的一名發言人表示，該公司確實曾與來自安永的「外國專家」一起爭取這項專案，但最終並未獲選。

多名產業人士告訴路透社，企業透過中介來執行自身無法直接承接的工作，並不違法。這種作法被視為一種變通方式，讓企業接觸到原本可能受到監管機構限制，或被公司總部禁止的專案。

專家示警：任何形式接觸受制裁實體 都將承擔風險

多名專家表示，他們並非針對具體個案進行評論，但強調，只要某公司以任何形式與被制裁實體合作，都會帶來聲譽與監管風險。

金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）合夥人厄特巴克（Meg Utterback）表示，雖然可能存在與遭制裁公司進行交易的做法，但是否可行，取決於多項因素，例如交易的性質以及使用的幣別。她警告，美國的制裁體系影響範圍極廣，各方應避免任何可能被美國當局認定為「規避制裁」的風險。

美國對違反一級制裁的民事罰款，每次違規可達數十萬美元；刑事案件則面臨更高的罰金及可能的刑期。然而，美國目前還沒因全球諮詢公司在中國的業務，而對其進行制裁。

