西方夢醒時分 正是兩岸交流時候

上月在達沃斯世界經濟論壇上，美國總統川普赤裸裸地撕毀西方秩序與民主神話，告訴各國領袖，全世界只有一個老大美國，若沒有美國，歐洲將不復存在。

川普警告在場的歐洲領導人：「你們可以說『好』，我們會非常感激；或者你們可以說『不』，而我們會記住」。這種威脅現在已成為家常便飯，最近美國以韓國立法機構遲遲未通過美韓貿易協議為由，宣布對韓國關稅由15％上調至25％；另外川普又警告，若加拿大與中國簽署自由貿易協議，美國將對所有加拿大進口商品課徵100％關稅。

川普所作所為就像黑手黨老大，美國有沒有盟友，他根本不在乎。川普認為全世界都受美國的保護才有今天，許多國家在他眼中都是不知感恩的接受保護者。

值得台灣注意的是，西方國家正處在夢醒時分，急於修補與中國的關係，德國、法國、加拿大和英國領導人近期接連訪問中國，其他非西方國家也不例外，包括韓國與烏拉圭總統，只有台灣一面倒向美國，被美佔盡便宜。

從這個角度來看，國民黨副主席蕭旭岑2日率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，可說具有非凡的意義，不僅順應世界潮流，為兩岸和平帶來新希望，更以合作帶來和解。

這次會談參加者都是專家學者，以觀光、產業、環境三大主題，共同探討旅遊、航點、醫療安養、AI、新能源等議題，非常務實，牽涉到兩岸各自強項及民生需要。假如這次論壇能成功，未來雙方可建立常態性的溝通平台，促進兩岸交流。

在執政黨的台獨論述下，兩岸近年溝通近於零，海基會前董事長吳豊山據說因提到兩岸「兄弟分立」而下台，這次兩岸能重啟交流管道，可謂天降甘霖。台灣半導體和AI產業雖積極赴美投資，但還有很多產業需和大陸交流，連美國也理解「非紅供應鏈」並不現實，最近重新開放大陸無人機銷售美國。

美國不能對兩岸正常交流抗議，川普若懲罰台灣就會毀了他一心期待的4月「川習會」。台灣不是格陵蘭，川普雖認為台灣偷了美國的半導體技術，但美國不能在台設立軍事基地，這會踩到大陸紅線，川普只能強取豪奪，強逼台灣把半導體產能盡快移到美國去。

在美國掏空台灣的同時，大陸應盡量給台灣政策與資源，端出實質的牛肉。人民的眼睛是雪亮的，誰對台灣好或壞，大家心裡很清楚。兩岸交流不能寄望執政黨，此外，大陸追上美國已是世界公認的趨勢；曾經是台灣恩人的美國，如今已成為西方世界的敵人。連輝達執行長黃仁勳都懂得大陸的價值，台灣人民若執迷於認賊作父，未來恐將萬劫不復。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）