西有夏奇拉東有五月天！《動物方城市2》巨星、天團齊聚 點燃全新冒險

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》先前曝光再度為片中最閃耀的流行巨星「志羚姐姐」配音的夏奇拉演唱全新原創歌曲《Zoo》，今(7)日則發布由天團五月天創作並演唱的經典歌曲《派對動物》將作為中文主題曲，11月底隨電影登陸大銀幕，帶領觀眾重返動物世界，展開一場瘋狂到日出的全新冒險。

作為現象級電影作品，《動物方城市》常年維持超越大銀幕的廣泛熱度，憑藉其超高人氣催生出一系列爆款衍生商品和熱門短片。而作為華語樂壇最具影響力的搖滾樂團之一，五月天不僅是無數人的青春底色，更跨越不同的地域與年齡，沉澱出直抵聽眾內心的共鳴。

此次「夢幻聯動」可以追溯到2016年首集《動物方城市》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾。同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為他們傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。

如今，緣分再續，《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲，並隨電影登陸大銀幕。歌詞中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也將呼應《動物方城市》系列核心精神，為全新冒險注入搖滾能量與深層共鳴。

談到這次合作，五月天也表示：「《派對動物》加入《動物方城市2》是一個命運中的夢幻聯動，很高興這種冥冥中的呼應跨越了將近10年，終於結合了起來。 這也是五月天歌曲中一直要傳達的精神——無論你是誰，都應該要為自己驕傲，大步向前。」

《派對動物》由五月天阿信作詞作曲，以其標誌性的歌詞詮釋「人生的不同境遇都是一場場派對，要正面迎戰，快樂面對生活」的人生哲學，與《動物方城市2》中主角積極迎接挑戰，跌倒後仍能重拾勇氣的成長弧光完美呼應。歌曲中的電子音色與極具爆發力的旋律，仿彿融合了這個動物大都會的脈動，描繪出一場盛大的狂歡，盛情邀請每個聽眾都成為自己人生中閃耀的「派對動物」，活出真我，擁抱無限可能。

《動物方城市2》將於11月26日包括2D、3D、IMAX、DOLBY、4DX、SCREENX、MX4D、DBOX、ATMOS等格式正式在台上映，中文版同步登場，迪士尼影業昨也發布新影片，也讓不少人一聽就發現，是粉絲喜愛的配音員王辰驊回歸為「胡尼克」獻聲。

