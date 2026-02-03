西望洋颱風最快明生成 預測路徑曝光！「這天起」全台再急凍

生活中心／李紹宏報導

氣象專家賈新興表示，菲律賓東方外海熱帶系統94W預計最快明（4）日生成第2號颱風「西望洋」。雖然颱風對台無直接影響，但本週末將有強烈大陸冷氣團接力南下，全台轉為濕冷，提醒民眾留意氣溫驟降，並掌握最新氣象動態。

今年第2號颱風「西望洋」有望在明後兩日（2月4日～5日）生成。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興分析，目前預測該熱帶系統將在明後兩日增強為颱風，將朝菲律賓移動，對台灣無影響。今日起至週五前全台受偏東風影響，氣溫回升，僅宜花東地區有局部短暫雨。

賈新興指出，緊接著本週末將有強烈大陸冷氣團來襲，天氣明顯轉冷。週六起，桃園以北、宜花東及新竹至台中將有短暫雨，週日清晨連彰化以南亦有零星降雨。隨後受東北季風影響，北海岸與宜花地區的局部雨勢將持續至下週四。

廣告 廣告

至於各界關心的農曆春節天氣，賈新興根據氣候趨勢預測，今年春節氣溫以偏暖至正常、降雨偏少的機率較高。

更多三立新聞網報導

今土地公尾牙！專家曝「做3件事」財運旺到爆 犯1禁忌恐衰整年

台大名醫收「不得好死」明信片 全文曝光！嘆：還投藍白在想什麼

辣媽在國家公園「玩溜滑梯」 竟慘撞岩石整條命沒了！家屬淚崩

2026馬年紅包怎麼發？紅包行情、禁忌 換新鈔資訊一文看懂

